Польские силовики готовятся к возможным диверсиям на границе с Калининградской областью

В Главном управлении полиции Польши создан штаб специальной операции, проводимой в Варминско-Мазурском воеводстве и на Подляшье силами полиции в сотрудничестве с вооружёнными силами, пограничной службой и спецслужбами.

Об этом сообщил в эфире RMF FM глава Главного управления полиции Марек Боронь, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о превентивных мерах в связи с сообщениями о том, что в ближайшие дни на границе с Калининградской областью могут произойти диверсионные акты.

"Это напрямую связано с ситуацией, сложившейся сегодня в нашей стране, а именно с актами диверсий, саботажа, этой гибридной преступностью и действиями восточных служб", – пояснил начальник Главного управления полиции.

Операцию проводит полиция. Ее командный пункт расположен в Главном управлении полиции. К операции также привлечены Воеводское управление полиции в Ольштыне и Воеводское управление полиции в Белостоке.

На прошлой неделе власти получили предупреждение от Военной разведки, а также от союзных служб о том, что на границе с Россией могут произойти диверсионные действия – в частности, нарушение границы вооруженными группировками.

"Полиция обеспечивает безопасность Кролевецкого округа на случай возможных событий, которые могли бы привести к диверсионным актам", – сообщил Марек Боронь.

"Поэтому на приграничную территорию прибыли подкрепления из полицейских управлений нескольких воеводств. Это следует из информации, которую мы также получили от внешних служб. Мы должны заботиться о безопасности проживающих там граждан, а также об объектах и любых ситуациях, которые могут представлять угрозу для общества", – добавил он.

Марек Боронь опроверг, что мобилизация служб имеет какую-либо связь с кризисом вокруг Конституционного суда.

Как сообщалось, в силах территориальной обороны Польши специальная бригада будет заниматься защитой границы с российской Калининградской областью.

Напомним, усиленную охрану границы Литвы с Калининградской областью продлят до середины ноября.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил угрозы, которые ранее поступали странам НАТО через посольства России: в случае прямого нападения на Калининград или другой регион РФ речь пойдет о применении всего арсенала российского вооружения.