Европейская комиссия в среду, 18 ноября, приняла пакет законодательных предложений о предоставлении Украине до 45 млрд евро дополнительной финансовой поддержки в 2027 году, в дополнение к 45 млрд евро, запланированным в рамках кредита на 90 млрд.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Еврокомиссия предлагает предоставить Украине дополнительный кредит на 45 млрд евро: из них 25 млрд евро – на военную помощь и 20 млрд – на поддержку бюджета.

"Сегодня Европейская комиссия приняла пакет законодательных предложений о предоставлении Украине до 45 млрд евро дополнительной финансовой поддержки в 2027 году, чтобы помочь покрыть дефицит финансирования страны на следующий год, который оценивается в 70 млрд евро. Эти предложения дополняют кредит ЕС для поддержки Украины (Ukraine Support Loan) в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы и подтверждают неизменную приверженность Союза поддержке Украины в условиях продолжающейся захватнической войны России", – сообщили в Еврокомиссии.

В частности, предлагается создание Инструмента скоординированной поддержки Украины (Instrument for Coordinated Support to Ukraine), который предусматривает предоставление нового кредита в размере до 45 млрд евро, финансируемого путем заимствований на рынках капитала.

"Предлагаемая поддержка в размере 45 млрд евро будет иметь форму кредита с ограниченным правом требования (limited-recourse loan). Это означает, что Украина будет обязана погасить основную сумму кредита только после получения репараций от России", – подчеркнули в Еврокомиссии.

Предоставление бюджетной поддержки будет зависеть от проведения Украиной реформ, в частности в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией, которые имеют значение для выполнения промежуточных контрольных показателей в рамках кластера "Основы" (Fundamentals Cluster).

Предложение Европейской комиссии должно быть рассмотрено на внеочередном саммите Европейского совета в Брюсселе 26–27 ноября.

Если лидеры ЕС одобрят предложение, следующим шагом станет выполнение процедуры внесения изменений в действующий Регламент о многолетней финансовой рамочной программе, которые позволят использовать бюджет ЕС в качестве гарантии нового кредита, что также должно быть утверждено Европейским парламентом.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидерам государств ЕС во время саммита в Брюсселе, что Украине в 2027 году необходимо как минимум 70 млрд евро дополнительной финансовой помощи от международных партнеров. По итогам саммита Европейский совет поручил Еврокомиссии подготовить предложения по покрытию этих потребностей.

9 ноября еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил "Европейской правде", что Еврокомиссия прорабатывает возможность предоставления Украине дополнительных 45 млрд евро в 2027 году по кредитной схеме, аналогичной уже согласованному кредиту Ukraine Support Loan на 90 млрд евро.

12 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что предложения по покрытию финансовых потребностей Украины в 2027 году будут представлены до следующего заседания Европейского совета 26–27 ноября.