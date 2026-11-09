ЕС может предоставить Украине новый кредит на 45 млрд евро в дополнение к 90 млрд

Европейская комиссия работает над выделением Украине дополнительных 45 млрд евро в 2027 году, чтобы покрыть около двух третей дефицита финансирования в размере 70 млрд евро, помимо уже запланированных средств кредита на общую сумму 90 млрд евро.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис в кулуарах заседания Совета ЕС по экономике и финансам в Брюсселе в понедельник, 9 ноября.

Еврокомиссар сообщил, что Еврокомиссия изучает возможности предоставления Украине дополнительных 45 млрд евро в 2027 году по кредитной схеме, аналогичной Ukraine Support Loan на 90 млрд.

"Мы работаем над покрытием дефицита финансирования Украины, который оказался больше, чем ожидалось. Это дополнительные 70 млрд евро, из которых ЕС должен был бы покрыть около двух третей, то есть, если быть точным, – еще 45 млрд евро. Но сейчас мы работаем над вариантами, которые впоследствии представим государствам-членам", – сообщил Домбровскис.

На вопрос журналиста о том, является ли наиболее вероятным вариантом покрытия этого дефицита аналогичная кредитная схема с совместным привлечением заемных средств, обеспеченная российскими активами, еврокомиссар ответил: "Это, очевидно, один из главных вариантов, которые мы сейчас оцениваем и прорабатываем".

На уточняющий вопрос, удастся ли найти достаточное финансирование для привлечения 45 млрд евро заемных средств, Домбровскис выразил осторожный оптимизм.

"Мы сейчас работаем над этим, но я бы сказал, что настроен с осторожным оптимизмом в отношении того, что нам удастся найти решение и обеспечить это дополнительное финансирование в размере 45 млрд евро – сверх того, что уже предусмотрено", – подчеркнул еврокомиссар.

Как сообщала "Европейская правда", Еврокомиссия признала, что украинскому бюджету в 2027 году действительно не хватает 70 млрд евро, которые должны быть покрыты международными партнерами.

На саммите лидеров 15–16 октября Европейский совет поручил Европейской комиссии подготовить предложения по покрытию дефицита бюджета Украины на 2027 год в размере 70 млрд евро.