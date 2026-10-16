Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии найти 70 млрд евро для Украины на 2027 год

Европейский совет поручил Европейской комиссии подготовить предложения по покрытию дефицита бюджета Украины на 2027 год в размере 70 млрд евро.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявил президент Европейского совета Антониу Кошта по завершении заседания Евросовета в пятницу, 16 октября.

Еврокомиссия должна подготовить предложения о том, где Евросоюзу найти деньги, чтобы покрыть дефицит бюджетных потребностей Украины в 2027 году, о котором заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы договорились, что необходимо решить вопрос дополнительных потребностей в финансировании Украины на 2027 год. И мы попросили Европейскую комиссию представить конкретное предложение для обсуждения и утверждения", – заявил Кошта.

Он не уточнил дальнейшие детали относительно планов финансирования Украины в следующем году.

"Европейская правда" поговорила с высокопоставленным чиновником ЕС, хорошо знакомым с ходом обсуждения лидерами ЕС финансирования Украины во время саммита 16 октября, которое предшествовало вышеупомянутому поручению, и узнала подробности.

По его словам, сейчас предложение находится на начальной стадии разработки – поэтому пока не определено, когда конкретно оно будет подготовлено.

"Еще не время говорить о каких-либо датах и сроках. Сейчас нашим коллегам в Еврокомиссии нужно проснуться, узнать новости и осознать, что они должны делать дальше", – заявил собеседник "Европейской правды".

Он отметил, что вообще "необязательно, чтобы это предложение было утверждено до конца года".

Логика заключается в том, что поиск дополнительных средств может продолжаться до тех пор, пока не будет исчерпан весь кредит на 90 млрд евро (то есть его часть в 45 млрд евро, предназначенная на 2027 год).

На уточняющий вопрос "Европейской правды" о том, может ли будущее предложение Еврокомиссии содержать рекомендацию использовать для финансирования Украины замороженные в ЕС активы России, собеседник ответил, что пока ответа на этот вопрос нет.

Как сообщала "Европейская правда", Еврокомиссия признала, что украинскому бюджету в 2027 году действительно не хватает 70 млрд евро, которые должны быть предоставлены международными партнерами.

При этом источники "Европейской правды" в ЕС разъяснили, что заявленная потребность Украины в международном финансировании на сумму 70 млрд евро возникла в дополнение к средствам, предусмотренным на 2027 год кредитом ЕС на общую сумму 90 млрд евро.

Указанное решение стало ответом Европейского совета на заявление президента Украины Владимира Зеленского лидерам стран-членов ЕС 16 октября о том, что Украине в 2027 году необходимо не менее 70 млрд евро дополнительной финансовой помощи от международных партнеров.

Напомним, представители Евросоюза и Украины во время совместной встречи 1 октября пришли к выводу, что в настоящее время Украина не нуждается в дополнительном международном финансировании в 2026 году.