Мерц пригласил Зеленского на встречу "коалиции желающих" 19 ноября

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября.

Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции с Мерцем в Берлине.

Он поблагодарил канцлера за приглашение.

"Отдельно хочу поблагодарить за приглашение на встречу коалиции желающих 19 ноября, здесь, в Германии", – сказал Зеленский.

Мерц в свою очередь отметил, что встреча "коалиции желающих" состоится в Берлине, в ней также примут участие Франция и Великобритания.

По его словам, в центре внимания будут дальнейшая помощь Украине, подтверждение готовности предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения огня, а также согласование совместных действий в рамках дипломатических усилий.

Мерц также заявил, что Европа хочет и должна участвовать в мирных переговорах, поскольку без неё невозможно решить ключевые вопросы.

Он также заявил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину, и упомянул о реализации договоренностей о дополнительной помощи в сфере ПВО и энергетики.