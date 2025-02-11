Глава Еврокомиссии рассказала о "хорошей дискуссии" с вице-президентом США
Новости — Вторник, 11 февраля 2025, 18:48 —
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 11 февраля, встретилась с новым вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Об этом она написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".
Фон дер Ляйен провела встречу с Вэнсом в Париже, где тот принял участие в саммите по вопросам искусственного интеллекта.
"Спасибо за хорошую дискуссию о наших общих вызовах как союзников. От безопасности и стабильности до больших перспектив технологий и критической проблемы нерыночных избыточных мощностей", – прокомментировала глава Еврокомиссии.
Она выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с Вэнсом и президентом США Дональдом Трампом.
Welcome to Europe @VP Vance– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 11, 2025
Thank you for a good discussion on our shared challenges as allies.
From security and stability to the great promise of technology and the critical challenge of non-market overcapacity.
Looking forward to continued cooperation with @POTUS and you.… pic.twitter.com/qHNeF3Q9X4
Участие вице-президента США в саммите в Париже обозначило его первый визит в Европу в должности.
Также он будет присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля, где, как ожидается, встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.