Глава Еврокомиссии рассказала о "хорошей дискуссии" с вице-президентом США

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 11 февраля, встретилась с новым вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Об этом она написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен провела встречу с Вэнсом в Париже, где тот принял участие в саммите по вопросам искусственного интеллекта.

"Спасибо за хорошую дискуссию о наших общих вызовах как союзников. От безопасности и стабильности до больших перспектив технологий и критической проблемы нерыночных избыточных мощностей", – прокомментировала глава Еврокомиссии.

Она выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с Вэнсом и президентом США Дональдом Трампом.

