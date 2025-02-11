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Глава Еврокомиссии рассказала о "хорошей дискуссии" с вице-президентом США

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Новости — Вторник, 11 февраля 2025, 18:48 — Олег Павлюк

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 11 февраля, встретилась с новым вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Об этом она написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен провела встречу с Вэнсом в Париже, где тот принял участие в саммите по вопросам искусственного интеллекта.

"Спасибо за хорошую дискуссию о наших общих вызовах как союзников. От безопасности и стабильности до больших перспектив технологий и критической проблемы нерыночных избыточных мощностей", – прокомментировала глава Еврокомиссии.

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Она выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с Вэнсом и президентом США Дональдом Трампом.

Участие вице-президента США в саммите в Париже обозначило его первый визит в Европу в должности.

Также он будет присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля, где, как ожидается, встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Урсула фон дер Ляйен США
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