СМИ: возле украинского самолета в аэропорту Лейпцига заметили дрон со взрывчаткой
В ночь на среду возле украинского самолета в немецком аэропорту "Лейпциг/Халле" был обнаружен дрон.
Об этом сообщает dpa со ссылкой на данные НАТО и источники в правоохранительных органах, пишет "Европейская правда".
По данным источников в службах безопасности, дрон был оснащен взрывчаткой и детонатором.
Несколько самолетов, в том числе пассажирский, были перенаправлены после того, как поступило сообщение о неизвестном летательном объекте, а в аэропорту на востоке Германии был обнаружен подозрительный предмет.
Северная часть аэропорта возобновила работу рано утром в среду, тогда как южная взлетно-посадочная полоса оставалась закрытой из-за продолжающегося расследования.
Подозрительный предмет был обнаружен вблизи южной взлетно-посадочной полосы и осмотрен полицией, которая задействовала робота-сапера.
Полиция выясняла, связаны ли между собой неопознанный летательный объект и подозрительный предмет.
По словам представителя полиции, непосредственной опасности не было.
Ранее стало известно, что немецкая полиция проводит расследование в связи с подозрительным предметом, обнаруженным в среду рядом с взлетно-посадочной полосой аэропорта "Лейпциг/Халле", что привело к приостановке работы аэропорта.
Напомним, в декабре прошлого года в Германии открыли новый национальный центр по защите от дронов, чтобы обеспечить лучшую координацию между центральным правительством и властями федеральных земель.
Германия также создала новое полицейское подразделение, специализирующееся на защите от дронов, в которое планируется привлечь более 130 сотрудников.
Немецкие власти неоднократно предупреждали, что дроны представляют угрозу безопасности, после серии вторжений в районе аэропортов и военных объектов в этом году.