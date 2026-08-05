СМИ: возле украинского самолета в аэропорту Лейпцига заметили дрон со взрывчаткой

В ночь на среду возле украинского самолета в немецком аэропорту "Лейпциг/Халле" был обнаружен дрон.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на данные НАТО и источники в правоохранительных органах, пишет "Европейская правда".

По данным источников в службах безопасности, дрон был оснащен взрывчаткой и детонатором.

Несколько самолетов, в том числе пассажирский, были перенаправлены после того, как поступило сообщение о неизвестном летательном объекте, а в аэропорту на востоке Германии был обнаружен подозрительный предмет.

Северная часть аэропорта возобновила работу рано утром в среду, тогда как южная взлетно-посадочная полоса оставалась закрытой из-за продолжающегося расследования.

Подозрительный предмет был обнаружен вблизи южной взлетно-посадочной полосы и осмотрен полицией, которая задействовала робота-сапера.

Полиция выясняла, связаны ли между собой неопознанный летательный объект и подозрительный предмет.

По словам представителя полиции, непосредственной опасности не было.

Ранее стало известно, что немецкая полиция проводит расследование в связи с подозрительным предметом, обнаруженным в среду рядом с взлетно-посадочной полосой аэропорта "Лейпциг/Халле", что привело к приостановке работы аэропорта.

Напомним, в декабре прошлого года в Германии открыли новый национальный центр по защите от дронов, чтобы обеспечить лучшую координацию между центральным правительством и властями федеральных земель.

Германия также создала новое полицейское подразделение, специализирующееся на защите от дронов, в которое планируется привлечь более 130 сотрудников.

Немецкие власти неоднократно предупреждали, что дроны представляют угрозу безопасности, после серии вторжений в районе аэропортов и военных объектов в этом году.