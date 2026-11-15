Кушнер о мирных переговорах: появились новые идеи, которые могут привести к прорыву

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что в ходе подготовки к новому раунду трехсторонних переговоров появилось несколько новых идей, которые могут либо привести к прорыву, либо перерасти в новые предложения.

Об этом он сообщил в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Вечером 14 ноября Кушнер заявил, что после трехсторонних встреч и последующих обсуждений с президентом Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным он и его коллега Стив Виткофф "продолжают тесно консультироваться с Россией, Украиной и нашими европейскими партнерами относительно дальнейших шагов".

"Сейчас наше внимание сосредоточено на содействии прямому диалогу между Москвой и европейскими партнерами, а также на подготовке повестки дня для следующего раунда трехсторонних переговоров", – сказал он.

По словам Кушнера, в ходе этих обсуждений появилось несколько новых идей, которые сейчас изучаются. Он подчеркнул: "Некоторые из них могут непосредственно привести к прорыву, а другие – перерасти в новые предложения, которые помогут преодолеть существующие разногласия".

Зять Трампа отметил, что американский президент считает, что "для достижения прочного мира необходимы надежные гарантии безопасности для Украины и подробные, реалистичные послевоенные договоренности по безопасности, которые снизят риск новой войны".

Он подчеркнул: НАТО останется ключевой опорой европейской безопасности.

"Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы непосредственно вовлечь наших европейских партнеров в эти обсуждения. Любое окончательное соглашение должно быть согласовано соответствующими сторонами, и президент Трамп будет поддерживать только те договоренности, которые укрепляют безопасность Украины и Европы и снижают вероятность будущих конфликтов", – добавил Кушнер.

Отметим, что СМИ сообщали, что Россия в ходе переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отвело свои войска на позиции, которые Альянс занимал в 1997 году.

Также Зеленский заявил, что на переговорах американская сторона задала Украине вопрос, готова ли она вывести войска из подконтрольной части Донбасса в обмен на членство в НАТО.