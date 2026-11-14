Зеленский: США спрашивали, выйдет ли Украина из Донбасса, если будет в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах американская сторона задала Украине вопрос, готова ли она вывести войска из подконтрольной части Донбасса в обмен на членство в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал журналистам во время встречи в пятницу, его цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам президента, американцы впервые задали вопрос, уйдет ли Украина из Донбасса, если войдет в НАТО.

"Я неоднократно говорил: Украина не отступает и не отдает свои земли террористам. Американцы задали вопрос: "А если Украина войдет в НАТО, выйдет ли она из Донбасса?" Это было впервые. Мы обсуждаем с партнерами комплексный пакет мер безопасности, который нам могут предложить в ходе переговоров: конкретные гарантии безопасности от НАТО и ЕС, сильная украинская армия – а это соответствующее количество военных, оружие, финансовая поддержка на определенный срок – и Prosperity Plan, то есть План восстановления, подкрепленный деньгами с четкими источниками", – сказал Зеленский журналистам.

По словам Зеленского, если американская сторона подтвердит это вместе с другими коллегами по НАТО, то тогда он спросит мнение общества: "Принимаем или не принимаем? Я не имею права не сделать этого по своему усмотрению. Но нужна конкретика, которой пока ещё нет, и всё это находится в стадии обсуждения", – заявил Зеленский, которого цитирует "Укринформ".

11 ноября Зеленский заявлял, что американцы пытаются найти "модификации" по вопросу Донбасса.

Также СМИ сообщали, что государственный секретарь США Марко Рубио в частных беседах выражал неуверенность в возможности завершения войны путем переговоров, а также в том, что Украина сможет вступить в НАТО в ближайшей перспективе.

Кроме того, Марко Рубио предупредил, что захват Россией всего Донбасса не удовлетворит территориальные амбиции Кремля.