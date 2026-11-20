В четверг парламент Молдовы одобрил соглашение о технико-военном сотрудничестве с Украиной, которое предусматривает, в частности, развитие технологий наблюдения и защиты воздушного пространства.

Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Ратификацию поддержали 56 депутатов 101-местного парламента после бурных дебатов. В то время как представители Министерства обороны и правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) заявили, что Молдове нужен опыт Украины, в частности в борьбе с дронами, социалисты и коммунисты требовали дополнительных гарантий безопасности и нейтралитета страны.

Государственный секретарь Министерства обороны Геннадий Кожокару заявил, что опыт Украины уникален, и соглашение позволит сотрудничать в сферах, не охваченных предыдущими документами.

"Мы фактически наблюдаем полное изменение способа ведения конвенциональной войны. Дроны, с которыми мы сталкиваемся, являются частью этого изменения. Опыт Украины в этом плане уникален, и именно это приносит новое соглашение, поскольку старые соглашения касаются другого – прошлой эпохи – если говорить о военной доктрине", – заявил Кожокару.

Чиновник привёл пример акустических систем, которые Украина использует для обнаружения дронов, летающих на очень низких высотах и которые радары не могут идентифицировать. По его словам, Молдова должна работать над подобными проектами:

"В нынешних условиях, кроме Украины, никто не может поделиться этим опытом. К сожалению, у нас нет самолетов F-16", – отметил Кожокару.

Депутат-социалист Марсель Ченуша заявил, что поддерживает сотрудничество с Украиной и модернизацию армии, но потребовал дополнительных гарантий в законе о ратификации. Среди них – ограничение сотрудничества нелетальной техникой и возможность для Молдовы в одностороннем порядке и немедленно приостановить действие соглашения, если оно будет угрожать безопасности или нейтралитету страны.

Депутат-коммунист Адриан Доментиук также раскритиковал положения соглашения. Парламентарий считает, что военно-технические отношения со страной, находящейся в состоянии войны, "могут иметь последствия для безопасности Республики Молдова"

Председатель Комиссии по вопросам национальной безопасности, обороны и общественного порядка, депутат от PAS Лилиан Карп, отверг критику своих коллег из оппозиции, напомнив, что Россия начала войну против Украины.

"Ваш друг с Востока, который начал агрессию против Украины, и стал тем самым катализатором, и все страны мира ищут способы защититься от сумасшедших… Сейчас никто, кроме Украины, не обладает такими возможностями противовоздушной обороны против дронов, как у них, с их опытом. Чтобы положить конец этой грубой манипуляции, вы должны знать – катализатором является ваш дедушка Путин, который, как говорится, не знал покоя и не мог жить в мире", – заявил Карп.

Напомним, соглашение было подписано в Киеве 26 октября, и его срок действия составляет пять лет. Помимо сотрудничества в сфере развития технологий наблюдения и защиты воздушного пространства, документ предусматривает передачу нелетального оборудования, в частности машин скорой помощи и невоенных дронов.