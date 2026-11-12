Правительство Молдовы раскрыло содержание соглашения о военном сотрудничестве с Украиной

Кабинет министров Молдовы в четверг одобрил соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает государственное информационное агентство Молдовы Moldpres.

Документ предусматривает обмен опытом и экспертизой, технико-научной информацией, а также передачу знаний и технологий в ряде сфер, представляющих общий интерес, в частности в отношении модернизации и безопасной эксплуатации военной техники, логистики, защиты критической инфраструктуры, развития потенциала киберзащиты и наблюдения за воздушным пространством.

Соглашение также предусматривает сотрудничество в сфере инженерного оборудования, защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, медицинского обеспечения и защиты военнослужащих.

Стороны договорились о возможности оказывать друг другу помощь и передавать нелетальное оборудование, в частности машины скорой помощи, специальный транспорт и беспилотники, не предназначенные для боевых действий. Отдельно предусмотрены совместные действия в случае стихийных бедствий, других кризисных ситуаций и гуманитарных операций.

Министр обороны Анатолий Носатый подчеркнул, что меры в рамках выполнения этого документа не могут толковаться как оказание прямой военной помощи государству, находящемуся в состоянии вооруженного конфликта.

"Подписанное соглашение направлено на развитие дружественных отношений между сторонами и призвано укрепить оборонный потенциал и партнерское сотрудничество по вопросам, представляющим общий интерес. Сотрудничество носит исключительно консультативный характер… Подписанное соглашение соответствует нормам международного права и совместимо с внутренней и внешней политикой Республики Молдова", – отметил министр.

В этом контексте премьер-министр Василе Тофан подчеркнул, что соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Украиной не нарушает нейтралитет Молдовы и не несет рисков для безопасности, а способствует укреплению оборонного потенциала.

"Очень важно, что мы обнародуем это соглашение. Здесь нет никаких тайн. Было очень много необоснованных спекуляций. Теперь всё общество может убедиться, что это соглашение, на самом деле, является очень конструктивным, оно не подвергает нас рискам, а, наоборот, укрепляет нас. Очень важно, чтобы общество ознакомилось с этим документом. Он никоим образом не влияет на нашу нейтральность", – отметил глава правительства.

Moldpress напоминает, что Министерство обороны Молдовы заключило более 120 договоров о военном сотрудничестве с государствами-партнерами.

Соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Украины о военно-техническом сотрудничестве подписали 26 октября 2026 года в рамках визита в Киев делегации во главе с премьер-министром Василием Тофаном, в состав которой входил также министр обороны Анатолий Носатый.

Пророссийская оппозиция Молдовы обвинила власти в нарушении нейтралитета. Партия социалистов (ПСРМ) осудила соглашение, заявив, что документ может поставить под угрозу нейтралитет страны и втянуть Молдову в войну между Украиной и Россией. Правительство в ответ призвало ПСРМ отказаться от "воинственной риторики".