Парламент Молдови у четвер схвалив угоду про технічно-військове співробітництво з Україною, яка передбачає, зокрема, розвиток технологій для спостереження та захисту повітряного простору.

Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".

Ратифікацію підтримали 56 депутатів 101-місного парламенту після бурхливих дебатів. У той час як представники Міністерства оборони та керівної партії "Дія і солідарність" (PAS) заявили, що Молдові потрібен досвід України, зокрема у боротьбі з дронами, соціалісти та комуністи вимагали додаткових гарантій безпеки та нейтралітету країни.

Державний секретар Міністерства оборони Геннадій Кожокару заявив, що досвід України є унікальним, і угода дозволить співпрацювати у сферах, які не охоплюють попередні документи.

"Ми фактично спостерігаємо повну зміну способу ведення конвенційної війни. Дрони, з якими ми стикаємося, є частиною цієї зміни. Досвід України в цьому плані є унікальним, і саме це приносить нова угода, оскільки старі угоди стосуються іншого – минулої епохи – якщо говорити про військову доктрину", – заявив Кожокару.

Посадовець навів приклад акустичних систем, які Україна використовує для виявлення дронів, що літають на дуже низьких висотах і які радари не можуть ідентифікувати. За його словами, Молдова має працювати над подібними проєктами:

"У нинішніх умовах, окрім України, ніхто не може поділитися цим досвідом. На жаль, у нас немає літаків F-16", – відмітив Кожокару.

Депутат-соціаліст Марсель Ченуша заявив, що підтримує співпрацю з Україною та модернізацію армії, але вимагав додаткових гарантій у законі про ратифікацію. Серед них – обмеження співпраці нелетальною технікою та можливість для Молдови односторонньо й негайно призупинити дію угоди, якщо вона загрожуватиме безпеці чи нейтралітету країни.

Депутат-комуніст Адріан Доментіук також розкритикував положення угоди. Парламентар вважає, що технічно-військові відносини з країною, яка перебуває у стані війни, "можуть мати наслідки для безпеки Республіки Молдова"

Голова Комісії з питань національної безпеки, оборони та громадського порядку, депутат від PAS Ліліан Карп, відкинув критику своїх колег з опозиції, нагадавши, що Росія розпочала війну проти України.

"Ваш друг зі Сходу, який розпочав агресію проти України, і став тим каталізатором, і всі країни світу шукають шляхи, як захиститися від божевільних…Наразі ніхто, крім України, не має таких можливостей протиповітряної оборони проти дронів, як у них, з їхнім досвідом. Щоб покласти край цій грубій маніпуляції, ви повинні знати – каталізатором є ваш дідусь Путін, який, як то кажуть, не мав спокою і не міг жити в мирі", – заявив Карп.

Нагадаємо, угоду було підписано в Києві 26 жовтня, і її термін дії становить п’ять років. Окрім співпраці у сфері розвитку технологій спостереження та захисту повітряного простору, документ передбачає передачу нелетального обладнання, зокрема карет швидкої допомоги та невійськових дронів.