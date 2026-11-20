В пятницу, 20 ноября, в Брюсселе проходит второй после Brexit саммит ЕС–Великобритания, на котором стороны планируют достичь договоренностей по ряду вопросов в рамках "перезагрузки" отношений.

Об этом в сети X сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта, передает "Европейская правда".

Кошта вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен принимают в Брюсселе британскую делегацию во главе с премьер-министром Энди Бернемом.

Глава Евросовета сообщил, что на саммите ЕС и Великобритания сосредоточатся на ряде сфер: упрощении условий для молодежи в отношении проживания, работы и обучения в ЕС и Великобритании; упрощении торговли; объединении рынков углеродных квот; сотрудничестве в связи с войной в Украине и другими глобальными вызовами, а также углублении партнерства в сфере безопасности и обороны.

Главу британского правительства сопровождают канцлер казначейства Джон Хили, министр иностранных дел Эд Милибэнд, первая государственная секретарь Луиза Хейг, министр бизнеса Джонатан Рейнольдс, министр охраны окружающей среды Анджела Игл и министр по связям с ЕС Хэмиш Фалконер.

По данным британских СМИ, стороны достигли согласия по трем соглашениям, но подписание документов маловероятно из-за спора о размере платы, которую студенты из стран ЕС должны будут вносить за обучение в британских университетах.

СМИ писали, что Великобритания и Европейская комиссия исключили из последнего проекта совместного заявления по итогам предстоящего саммита упоминания о формировании "доверительного партнерства".

Также СМИ сообщали, что Европейский Союз не соглашается на переговоры с британским правительством о долгосрочных отношениях Лондона с блоком, пока правительство Энди Бернема не решит, хочет ли оно отменить Brexit.

Премьер-министр Энди Бернем заявил, что любые существенные изменения в отношениях Великобритании с Европейским Союзом "займут время" и не будут реализованы до завершения следующих всеобщих выборов.

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