СМИ: ЕС подталкивает Великобританию гарантировать скидки на обучение для студентов из Евросоюза

ЕС стремится получить от британского правительства более серьезные гарантии предоставления европейским студентам скидок на оплату обучения в высших учебных заведениях Великобритании.

Об этом сообщает The Guardian, передает "Европейская правда".

В среду, 5 ноября, по меньшей мере шесть государств-членов ЕС призвали Великобританию до начала саммита предоставить четкие гарантии того, что студенты из стран Евросоюза будут платить за обучение в высших учебных заведениях по сниженному тарифу, установленному для британских студентов.

Переговорщики от Европейской комиссии предложили отложить заключение соглашения о стоимости обучения на шесть месяцев, чтобы обеспечить успех ноябрьского саммита, на котором, как ожидается, премьер-министр Великобритании Энди Бернем продемонстрирует свою приверженность гораздо более тесным связям с ЕС – подпишет сразу три важных соглашения.

Однако, по данным четырёх источников издания в ЕС, по меньшей мере шесть государств-членов, в частности из Центральной и Восточной Европы, хотят, чтобы вопрос о плате за обучение был решён до саммита.

Эти государства-члены выступают против отсрочки заключения соглашения ещё на полгода. Многие считают, что неудача в достижении этого соглашения должна отложить вступление в силу важного соглашения о продуктах питания и напитках, направленного на сокращение бюрократических барьеров, связанных с Brexit.

Для ЕС создание программы молодежного обмена, известной как Yes, которая позволит лицам в возрасте от 18 до 30 лет жить, работать и учиться по обе стороны Ла-Манша, является высоким приоритетом, сообщает издание.

Напомним, Великобритания и Европейский Союз планируют заключить соглашение, по которому Великобритания будет соблюдать правила и стандарты ЕС в отношении продуктов питания и напитков в обмен на отмену пограничных проверок экспорта.

Также в Великобритании и ЕС планируют обсудить на уровне министров будущие варианты свободного передвижения.