Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен и её соперник из крайне левого лагеря Жан-Люк Меланшон укрепили своё преимущество в рейтингах накануне президентских выборов следующего года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Toluna Harris Interactive, обнародованные в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ле Пен возьмет верх в первом туре выборов, набирая от 34% до 36% голосов в зависимости от сценариев, которые проверяла социологическая компания Toluna Harris Interactive в ходе опроса, проведенного с 3 по 5 ноября

Аналогичный опрос в прошлом месяце показал, что ее рейтинг составляет от 35% до 37%.

Меланшон, кандидат от ультралевой партии "Непокоренная Франция", по всем пяти рассмотренным сценариям выходит во второй тур, набирая 18% или 19% голосов.

Ле Пен, как показывают прогнозы, легко победит Меланшона во втором туре.

По мере того как второй и последний пятилетний срок Макрона подходит к концу, непопулярный президент оставляет после себя расшатанный политический центр и слабую экономику, что создает благоприятные условия для партий жесткого курса.

Меланшон уже трижды баллотировался на пост президента – в 2012, ⁠2017 и 2022 годах, – но ни разу не смог выйти во второй тур. Ле Пен также участвовала в тех же трех выборах и проиграла во втором туре в 2017 и 2022 годах Макрону.

В воскресенье политические соперники раскритиковали кандидата в президенты Франции от ультралевых Жана-Люка Меланшона за комментарии по поводу Украины, которые, по мнению критиков, сделали его похожим на представителя Кремля.

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен хочет ликвидировать или, как минимум, существенно сократить дипломатический аппарат ЕС, если она победит на президентских выборах 2027 года.