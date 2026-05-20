Кандидат в президенты Франции – под следствием из-за подарков, полученных более 20 лет назад

Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, который, как ожидается, выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в следующем году, находится под следствием в связи с подарками, которые он получил во время пребывания на посту министра иностранных дел.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Как отметил в своем заявлении финансовый прокурор Паскаль Праш, начато предварительное расследование по обвинениям в получении похищенного имущества, растрате государственных средств и всех связанных с этим правонарушениях.

По словам Праша, расследование касается двух подарков, которые де Вильпен якобы получил в период с 2002 по 2004 год, во время пребывания на посту главы французской дипломатии.

В расследовательской программе, вышедшей в эфир французского государственного телевидения в прошлом месяце, утверждалось, что де Вильпен получил две статуэтки Наполеона стоимостью в тысячи евро от Роберта Бурги, французского лоббиста, тесно сотрудничавшего с африканскими чиновниками в бывших французских колониях. Одну из этих статуэток Бурги якобы подарил Блез Компаоре, который был президентом Буркина-Фасо с 1991 по 2010 год. Другую статуэтку Бурги якобы получил от итальянского бизнесмена Джана Анджело Перруччи.

"Финансовым прокурорам не составит труда разобраться в этом деле, а Доминик де Вильпен спокоен и готов сотрудничать со следствием", – заявил член команды бывшего министра иностранных дел.

Ранее в этом месяце де Вильпен заявил, что принятие подарков от Буржи было ошибкой, но преуменьшил значение этих обвинений.

Де Вильпен наиболее известен своей пламенной речью 2003 года в Организации Объединенных Наций, в которой он выступил против военного вмешательства в Ираке накануне вторжения США.

После длительного отсутствия во внутренней политике, ставшего следствием неудачной президентской кампании 2012 года, де Вильпен в прошлом году основал собственную политическую партию "Гуманистическая Франция". С тех пор он заложил основу для участия в выборах следующего года, чтобы заменить действующего президента Эмманюэля Макрона.

72-летний политик ранее занимал должности главы администрации, министра иностранных дел, министра внутренних дел и премьер-министра во времена правления консервативного президента Жака Ширака.

Де Вильпен – не единственный претендент на президентское кресло, в отношении которого ведется расследование французской юстиции.

Во вторник прокуратура по финансовым преступлениям сообщила, что Эдуар Филипп, правоцентристский мэр Гавра и ведущий кандидат на выборах 2027 года, также находится под следствием в связи с обвинениями в финансовых злоупотреблениях.

