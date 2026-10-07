Подозреваемый в убийстве Виддекомб предстал перед судом за попытку проникновения в дом Фараджа

Мужчина, обвиняемый в убийстве бывшей британской министры Энн Виддекомб, в среду, 7 октября, предстал перед судом по обвинению в попытке проникнуть в дом лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

28-летнему Джошуа Керри предъявили обвинения в действиях, направленных на подготовку террористических актов в период с мая 2024 года по июль этого года, в частности в изучении объектов, а также в поездке к дому Фараджа и попытке проникнуть туда.

В среду, 7 октября, Керри появился в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне, где он выступил лишь для того, чтобы подтвердить своё имя и возраст.

Его оставили под стражей, и в пятницу, 9 октября, он появится в лондонском суде "Олд-Бейли".

Как сообщалось, 3 октября Джошуа Керри был обвинен в подготовке террористических актов, в частности против Фараджа.

В июле Керри было предъявлено обвинение в убийстве 78-летней Виддекомб, бывшей министры из партии консерваторов и пресс-секретаря партии Reform UK.