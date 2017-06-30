Перша заява Аграмунта про відставку: українці очолили кампанію проти мене

П'ятниця, 30 червня 2017, 19:53

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт у своїй першій заяві після того, як в ПАРЄ ініціювали його відставку, заявив, що став "жертвою через своє бажання до діалогу" та що кампанію проти нього очолили українці.

Про це йдеться у заяві президента ПАРЄ.

За словами Аграмунта, його позиція щодо Росії та Сирії така ж, як і в президента Франції Еммануеля Макрона. А його "місія" до Сирії була мотивована лише "підходом відкритості та миру".

"Нещодавні заяви президента Франції Еммануеля Макрона у Figaro та Guardian демонструють, що його позиція щодо сирійської кризи не відрізняється від моєї. Інші лідери у всьому світі також заявили, що обов'язково треба залучати до діалогу всі сторони, включаючи нинішній сирійський уряд. Всі ці заяви віталися міжнародним співтовариством", - сказав він.

За його словами, "деякі" члени ПАРЄ просто скористалися обставинами, щоб розпочати кампанію проти нього.

"Ця кампанія, звичайно, велася українською делегацією, через національні інтереси стосовно Росії, а також соціалістами та крайніми лівими, з політичних і, отже, партійних причин, зокрема, для простого задоволення, щоб знищити президента від партії ЄНП", - заявив Агамунт.

"Політично, українські депутати з їхніми спрощенськими гаслами, а також соціалісти та крайні ліві зі своєю прихованою програмою, побачили прекрасну можливість напасти на мене, після моїх ініціатив до діалогу, щоб послабити мене та звести рахунки", - заявив він.

У своїй заяві президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт також заявив, що прийняті у ПАРЄ нові правила щодо процедури його відставки є "незаконними та нечесними".

Раніше повідомлялося, що президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт вивчає можливість оскаржити в суді рішення ПАРЄ, яке відкрило шлях до його відставки, і вже почав здійснювати кроки для цього.

Нагадаємо, наприкінці березня до Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Після цього у ПАРЄ почали офіційно вимагати відставки Аграмунта.

Детальніше про ситуацію читайте в статті "Аграмунта по осені знімають: всі деталі та сценарії скандалу з проросійським президентом ПАРЄ"