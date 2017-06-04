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ВВС: следователи установили личности лондонских террористов

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ВВС: следователи установили личности лондонских террористов

Воскресенье, 04 июня 2017, 17:47
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Британские следователи установили личности троих нападавших, которые в ночь на воскресенье совершили теракты на Лондонском мосту и на рынке Боро.

Об этом сообщает ВВС.

"ВВС понимает, что следователи установили личности троих нападавших. Однако, хотя они и были установлены, их вряд ли сейчас официально назовут", - сообщает медиакомпания со ссылкой на своего корреспондента.

По данным британской службы, понятно, что один из нападавших жил в восточном районе Лондона Баркинг. Утром полиция провела там рейд и впоследствии сообщила о задержании 12 человек по делу терактов. Полиция заявляет, что в этом районе продолжаются обыски по другим адресам.

Ранее министр внутренних дел Великобритании заявила, что нападавшие, вероятно, были радикальными исламистами.

Напомним, в ночь на воскресенье террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро.

В результате действий террористов погибли 7 человек и еще 48 были госпитализированы. Полиция на месте ликвидировала трех нападающих.

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