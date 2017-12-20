Новий вимір військової співпраці: що змінили 20 років партнерства України з НАТО

Європейська правда _ Середа, 20 грудня 2017, 16:26

Американський інструктор навчає українських солдатів на Яворівському полігоні. Фото УНІАН

Україна та НАТО цього року відзначають 20-річчя партнерства. З цієї нагоди київський Центр інформації та документації НАТО створив проект #20together, де українці діляться історіями співпраці з Альянсом; "Європейська правда" рада долучитися до цієї ініціативи.

Наш перший текст присвячений військовій співпраці України та НАТО.

Чи знаєте ви, що Україна є єдиною державою поза межами НАТО, яка бере і брала участь у всіх міжнародних місіях з підтримки миру під егідою Альянсу?

Це справді так. Ця співпраця пішла на користь обом сторонам: набутий досвід українські військові пізніше застосовували під час бойових дій на Донбасі.

Починаючи з 1992 року, в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою НАТО та ООН взяли участь більше 42 тисяч українських військовослужбовців. Наразі Збройні сили України беруть участь у 9 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, чотири з них – під егідою Альянсу.

Свого часу, в гарячий період до Міжнародних сил з підтримки миру в Косові (KFOR) входило 1300 українських бійців, наш контингент був у десятці найчисленніших. Нині ситуація на Балканах значно спокійніша, гранична чисельність українського миротворчого контингенту знижена до 150 осіб.

Фактично ж у Косові залишається ще менше наших військових.

Це природно, адже в умовах російської агресії наша армія має інший ключовий пріоритет.

Поза тим, країна не припиняє миротворчу діяльність разом з Альянсом.

Це стосується і тренувально-дорадчої місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані та тренувальної місії в Іраку. Україна також залучалася до морських операцій НАТО "Активні зусилля" в Середземному морі та "Океанський щит" в Аденській затоці та вздовж берегів Африканського рогу.

З 2004 року Збройні сили України беруть участь у Концепції оперативних можливостей, яка створена з метою підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами держав-партнерів, що беруть участь у програмі НАТО "Партнерство заради миру", та держав-членів НАТО.

Програма дозволяє підрозділам брати участь у навчаннях та операціях під проводом НАТО, а також залучатися до оперативного чергування у складі багатонаціональних військових формувань високої готовності (під проводом НАТО, ЄС, ООН).

Починаючи з 2008 року, Збройні сили України беруть участь у програмі НАТО щодо обміну даними про повітряну обстановку, яка була започаткована для спільної боротьби з проявами повітряного тероризму.

Участь у програмі дозволяє обмінюватися даними про повітряну обстановку в західному та південному районах над територіями Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Угорщини та України, а також над акваторією Чорного моря.

У 2012 році Збройні сили України приєднались до Ініціативи поєднаних сил. Головною її метою є покращення взаємосумісності та підвищення здатності збройних сил Альянсу і партнерів діяти разом при виконанні завдань у багатонаціональних операціях.

З 2014 року ЗСУ задіяні в Ініціативі взаємосумісності партнерів, яка була започаткована з метою збереження та подальшого розвитку операційної сумісності держав-членів та партнерів НАТО після завершення операції Альянсу в Афганістані.

НАТО так само на практичному рівні доводить, що співпраця з Україною є одним з пріоритетів і з початку російської агресії саме Альянс консолідує міжнародну підтримку України. В рамках програми допомоги були створені спеціальні трастові фонди із загальним бюджетом майже 40 млн євро.

Вони призначені для допомоги українським військовим у кількох сферах: модернізація командування, контролю та зв'язку; логістика і стандартизація; кібернетична безпека; перепідготовка та соціальна адаптація військових; медична реабілітація; знешкодження вибухових пристроїв.

Кілька трастових фондів діють ще з 2000-х років. Головний із них – проект утилізації протипіхотних мін і старого озброєння. Основним спонсором програми є США, бюджет допомоги складає 25 млн євро.

Країни-члени Альянсу також направляють в Україну військових інструкторів. Групи канадських інструкторів розпочали свою роботу з вересня 2015 року на полігонах у Яворові та Кам’янці-Подільському.

Військові інструктори Збройних сил Литви, Латвії та Естонії залучалися до процесу створення в Україні Сил спеціальних операцій за стандартами НАТО.

Українські військові співпрацюють із союзниками не лише під проводом Альянсу, а й на двосторонній основі. Вони навчаються за кордоном у військових вузах, а потім допомагають впроваджувати міжнародні стандарти в Збройних силах. За останні 2,5 роки за стандартами НАТО підготовлено дев’ять батальйонів ЗСУ, десятий завершує підготовку. А ще, спільно з норвежцями, ведеться робота щодо зниження рівня корупції в системі управління персоналом Міноборони України.

Загалом рамкові вимоги щодо співпраці України з Альянсом у військовій сфері встановлює Річна національна програма та робочий план Військового комітету Україна-НАТО.

Серед основних завдань програми розвитку Збройних сил на 2018 рік – створення Військової поліції за стандартами НАТО, підвищення рівня матеріального забезпечення та упорядкування структури грошового забезпечення військовослужбовців, впровадження планування розвитку спроможностей. На виконання завдань передбачено понад 22 млн грн.

Країни НАТО також планують продовжити практичну підтримку України. Наприклад, США у бюджеті на наступний рік передбачили $350 млн на безпекову допомогу.

Вся програма модернізації ЗСУ зрештою спрямована на одну мету – досягнення євроатлантичних стандартів та критеріїв, необхідних Україні в майбутньому – коли постане питання набуття повноцінного членства України в НАТО.

Те, що колись це все ж таки відбудеться, затверджено офіційним рішенням Альянсу.





"Європейська правда",

#20together