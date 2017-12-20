Новое измерение военного сотрудничества: что изменили 20 лет партнерства Украины с НАТО

Европейская правда _ Среда, 20 декабря 2017, 16:26

Американский инструктор обучает украинских солдат на Яворивском полигоне. Фото УНИАН

Украина и НАТО в этом году отмечают 20-летие партнерства. По этому случаю киевский Центр информации и документации НАТО создал проект #20together, где украинцы делятся историями сотрудничества с Альянсом; "Европейская правда" рада присоединиться к этой инициативе.

Наш первый текст посвящен военному сотрудничеству Украины и НАТО.

Знаете ли вы, что Украина является единственным государством вне НАТО, которое принимала и принимает участие во всех международных миссиях по поддержанию мира под эгидой Альянса?

Это действительно так. Это сотрудничество пошло на пользу обеим сторонам: приобретенный опыт украинские военные позже применяли во время боевых действий на Донбассе.

Начиная с 1992 года, в международных операциях по поддержанию мира и безопасности под эгидой НАТО и ООН приняли участие более 42 тысяч украинских военнослужащих. Сейчас Вооруженные силы Украины принимают участие в 9 международных операциях по поддержанию мира и безопасности, четыре из них – под эгидой Альянса.

В свое время, в горячий период в Международные силы по поддержанию мира в Косове (KFOR) входило 1300 украинских бойцов, наш контингент был в десятке наиболее многочисленных. Сейчас ситуация на Балканах значительно спокойнее, предельная численность украинского миротворческого контингента снижена до полутора сотен человек.

Фактически же в Косове остается еще меньше наших военных.

Это естественно, ведь в условиях российской агрессии у нашей армии появился другой ключевой приоритет.

Но тем не менее, Украина не прекращает миротворческую деятельность вместе с Альянсом.

Это касается и тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, и тренировочной миссии в Ираке. Украина также привлекалась к морским операциям НАТО "Активные усилия" в Средиземном море и "Океанский щит" в Аденском заливе и вдоль берегов Африканского Рога.

С 2004 года Вооруженные силы Украины принимают участие в Концепции оперативных возможностей, созданной с целью повышения уровня совместимости между подразделениями государств-партнеров, участвующих в программе НАТО "Партнерство ради мира", и государств-членов НАТО.

Программа позволяет подразделениям участвовать в учениях и операциях под руководством НАТО, а также привлекаться к оперативному дежурству в составе многонациональных военных формирований высокой готовности (под руководством НАТО, ЕС, ООН).

Начиная с 2008 года, Вооруженные силы Украины принимают участие в программе НАТО по обмену данными о воздушной обстановке, которая была основана для совместной борьбы с проявлениями воздушного терроризма.

Участие в программе позволяет обмениваться данными о воздушной обстановке в западном и южном районах над территориями Польши, Румынии, Словакии, Турции, Венгрии и Украины, а также над акваторией Черного моря.

В 2012 году Вооруженные силы Украины присоединились к Инициативе объединенных сил. Главной ее целью является улучшение совместимости и повышение способности вооруженных сил Альянса и партнеров действовать вместе при выполнении задач в многонациональных операциях.

С 2014 года ВСУ задействованы в Инициативе совместимости партнеров, которая была основана для сохранения и дальнейшего развития операционной совместимости государств-членов и партнеров НАТО после завершения операции Альянса в Афганистане.

НАТО также на практическом уровне доказывает, что сотрудничество с Украиной является одним из приоритетов и с начала российской агрессии именно Альянс консолидирует международную поддержку Украины. В рамках программы помощи были созданы специальные трастовые фонды с общим бюджетом почти 40 млн евро.

Они предназначены для помощи украинским военным в нескольких сферах: модернизация командования, контроля и связи; логистика и стандартизация; кибернетическая безопасность; переподготовка и социальная адаптация военных; медицинская реабилитация; обезвреживание взрывных устройств.

Несколько трастовых фондов действуют еще с 2000-х годов. Главный из них – проект утилизации противопехотных мин и старого вооружения. Основным спонсором программы являются США, бюджет помощи составляет 25 млн евро.

Страны-члены Альянса также направляют в Украину военных инструкторов. Группы канадских инструкторов начали свою работу с сентября 2015 году на полигонах в Яворове и Каменце-Подольском.

Военные инструкторы Вооруженных сил Литвы, Латвии и Эстонии привлекались к процессу создания в Украине Сил специальных операций по стандартам НАТО.

Украинские военные сотрудничают с союзниками не только под руководством НАТО, но и на двусторонней основе. Они учатся за границей в военных вузах, а потом помогают внедрять международные стандарты в Вооруженных силах. За последние 2,5 года по стандартам НАТО подготовлены девять батальонов ВСУ, десятый завершает подготовку. А еще, совместно с норвежцами, ведется работа по снижению уровня коррупции в системе управления персоналом Минобороны Украины.

В целом рамочные требования по сотрудничеству Украины и Альянса в военной сфере устанавливают Годовая национальная программа и рабочий план Военного комитета Украина-НАТО.

Среди основных задач программы развития Вооруженных сил на 2018 год – создание Военной полиции по стандартам НАТО, повышение уровня материального обеспечения и упорядочение структуры денежного обеспечения военнослужащих, внедрение планирования развития мощностей. На выполнение этих задач предусмотрено более 22 млн грн.

Страны НАТО также планируют продолжить практическую поддержку Украины. Например, США в бюджете на следующий год предусмотрели $350 млн на помощь в сфере безопасности.

Вся программа модернизации ВСУ направлена ​​на одну цель – достижение евроатлантических стандартов и критериев, необходимых Украине в будущем, когда встанет вопрос обретения полноценного членства Украины в НАТО.

То, что когда-то это все же произойдет, подтверждено официальным решением Альянса.

"Европейская правда",

#20together