Розвернути Brexit: навіщо Британії дали право зупинити вихід з ЄС

Суду ЄС слід прийняти рішення, що Велика Британія в односторонньому порядку може скасувати Brexit, якщо відкличе застосування статті 50 Договору про ЄС, що запустило відлік дворічного періоду до її виходу з Євросоюзу.

Саме з такою сенсаційною думкою виступив 4 грудня генеральний адвокат Суду ЄС Кампос Санчес-Бордона.

Тож після підтвердження цієї позиції Судом ЄС Лондон – не виключено – ще матиме право зупинити Brexit, якщо зважиться на це.

Думка (opinion) генерального адвоката не є обов’язковою для застосування, однак на практиці Суд ЄС схильний виконувати його рекомендації під час винесення більшості своїх рішень (rulings).

НедоBrexit

Рекомендація топ-юриста може стати серйозною зброєю в руках противників Brexit. Її офіційне затвердження має відбутися вже скоро – за декілька тижнів очікується остаточне рішення у справі C-621/18 "Вайтмен та інші проти державного секретаря у справах виходу з Європейського союзу".

Ініціаторами цього судового процесу стала група політиків, які рішуче налаштовані проти виходу Британії з ЄС, в тому числі представники "зелених" Енді Вайтмен та Росс Греер, євродепутати-лейбористи Девід Мартін та Кетрін Стілер та депутат Європарламенту від Шотландської національної партії Алин Сміт.

Вони звернулися до суду, наполягаючи на тому, що Brexit – не невідворотній, що у Лондона є можливість передумати і що зробити це можна без дозволу 27 інших держав-членів.

Річ у тому, що Сполучене Королівство стало першою країною, яка пішла на застосування статті 50 Договору про ЄС. Досі ЄС не мав подібних прецедентів. Висловлювалася думка, що Британії на пізніх стадіях процедури Brexit у разі зміни намірів про вихід з ЄС доведеться шукати підтримки решти 27 держав-членів.

Сама ж стаття 50 не містить положень, які передбачають можливість для держави скасувати своє рішення, а лише нагадує:

країна може повторно приєднатися до ЄС на загальних підставах, які діють для будь-якої з європейських країн.

Саме тому остаточну відповідь щодо трактування статті 50 може дати лише Суд ЄС, у завдання якого серед іншого і входить інтерпретація права Євросоюзу для держав-членів.

Попри дві спроби британського уряду блокувати передачу справи до Суду, останній взявся за її розгляд 27 листопада, а вже за тиждень оприлюднив рекомендацію генерального адвоката.

Свою думку він обґрунтував тим, що Договір про ЄС ґрунтується на Віденській конвенції про право міжнародних договорів, стаття 68 якої своєю чергою передбачає скасування повідомлення про намір вийти з міжнародного договору.

"Це дуже довгоочікувана думка, яка підтверджує аргументи, які ми представили в Суді ЄС 27 листопада. Тепер є висока ймовірність того, що якщо жителі Британії змінили свою думку і вирішили залишитися в ЄС, їм дадуть цю можливість", – заявив Вайтмен, висловивши надію на проведення другого референдуму щодо виходу з Європейського союзу.

Пропозиція адвоката Суду ЄС передбачає, що Лондон може скасувати рішення про вихід зі спільноти, але ця можливість у нього є лише до формального затвердження угоди про Brexit і, звісно ж, до завершення дворічного періоду, який розпочався з офіційного повідомлення про намір вийти з ЄС.

Запустити не можна скасувати

Ключове голосування парламенту Великої Британії щодо угоди про Brexit відбудеться 11 грудня. Навряд чи судді встигнуть винести остаточне рішення у справі, втім, і без нього є великий ризик того, що угода між Британією та ЄС не буде схвалена.

Важливо зауважити: провал голосування за угоду не зупиняє виходу з ЄС. 29 березня Британія має припинити членство в Союзі – просто без угоди наслідки цього кроку будуть більш болючими для економіки. Цей сценарій має назву "жорсткий Brexit".

Навіть у таборі консерваторів, до якого належить прем’єрка Тереза Мей, немає єдності щодо підтримки угоди – не кажучи вже про ідейних опонентів Мей, лейбористів та шотландських націоналістів.

Ще перед самітом ЄС Тереза Мей переконувала парламентарів, що в них є дуже обмежений вибір: її варіант угоди, "жорсткий Brexit" або відмова від Brexit (але за умови, якщо на це погодяться 27 держав-членів). При цьому третій варіант звучав як практично нереальний.

Пізніше схожі перспективи для британців змалював і президент Європейської ради Дональд Туск.

Тепер третій сценарій перетворюється на цілком реалістичний варіант.

Звісно, якщо сама Британія на нього зважиться.

На думку противників Brexit, рекомендація адвоката Суду ЄС відкриває нові перспективи.

"Тепер зрозуміліше, ніж будь-коли до цього, що Британія не повинна обирати між жахливою угодою, укладеною торі, і катастрофою "жорсткого Brexit". Вибір між зовсім поганим і катастрофічно поганим – це взагалі не вибір", – заявив шотландський депутат Росс Греер.

А шотландський депутат-націоналіст Алин Сміт взагалі вважає, що у Лондона з’явилася четверта опція: "ми можемо спинити годинник", "заваливши" угоду та повідомивши Брюссель про те, що Британія призупиняє свій вихід з ЄС.

Але навіть якщо парламент і не підтримає угоду про Brexit, чи змінить це позицію уряду? Навряд чи. Там вже відреагували на рішення з Люксембургу, відкинувши нову опцію.

"Позиція британського уряду завжди полягала у тому, що запуск статті 50 не можна скасувати", – заявили в офісі британської прем'єрки, яка до того неодноразово виключала можливість проведення другого референдуму щодо виходу з ЄЄ.

Загроза для всього ЄС

Таким чином, для Сполученого Королівства більш реалістичною виглядає перспектива Brexit без угоди, аніж того, що Лондон зненацька передумає і вирішить повернути все, як було до 29 березня 2017 року, коли із запуску статті 50 Договору про ЄС розпочалася процедура виходу зі спільноти.

А що ж ЄС?

Для Брюсселя рішення Суду ЄС однозначно вигідне, бо воно демонструє готовність зробити все і навіть більше, аби не виганяти британців.

При цьому юристи інституцій Євросоюзу налаштовані критично до висновку з Люксембургу. Губерт Легал, головний юрист Європейської ради, переконаний, що дозвіл на одностороннє відкликання запуску статті 50 Договору про ЄС може призвести до катастрофи, головною жертвою може стати весь європейський проект.

Юристи Єврокомісії розділяють ці побоювання, припускаючи потенційні зловживання з боку окремих держав-членів, які можуть подавати заявки і відкликати їх як завгодно багато разів і тим самим створити нескінченну невизначеність у застосуванні статті 50.

Наразі питання скасування Brexit лишається суто гіпотетичним, оскільки Суд ЄС у разі винесення рішення про можливість відкликання повідомлення про намір вийти з Євросоюзу не може зобов’язати Лондон саме це і зробити.

Лондон своєю чергою поки не збирається переглядати рішення про розлучення.

Проте чи не зміниться думка британського уряду у разі провалу угоди про вихід у парламенті і коли над країною нависне реальна загроза жорсткого Brexit? Цього достеменно ніхто знати не може.

Однак рішення Суду ЄС може стати додатковою спокусою для тих, хто передумати не проти.

Автор: Іванна Костіна,

"Європейська правда"