У фінських територіальних водах триває операція з гасіння пожежі на судні Sparta II, яке РФ використовувала для військових операцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Як повідомила Берегова охорона Фінляндії, роботи з гасіння пожежі на російському вантажному судні тривали протягом ночі.

Екіпаж судна було евакуйовано на російське рятувальне судно.

Гасіння пожежі на судні Sparta II триває й досі. Мета полягає в тому, щоб загасити вогонь і заморозити контейнери з вантажем судна, щоб мінімізувати ризики, зазначає командир Йоні Шьоберг, генеральний директор фінської берегової охорони.

За словами Шьоберга, після цього планується вивести судно за межі територіальних вод Фінляндії.

"Події на судні Sparta II у Фінській затоці є серйозними", – прокоментував президент Фінляндії Александр Стубб.

Стубб зазначив, що перебуває у тісному контакті з керівництвом фінської зовнішньої та оборонної політики, Збройними силами та Прикордонною службою.

Президент додав, що поінформував про цей інцидент ключових партнерів та союзників.

Командувач прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн заявив, що російське судно 21 листопада уразили українські безпілотники.

Нагадаємо, у суботу, 21 листопада, фінська Армія оборони виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах.

Український експерт розповів, що безпілотник уразив судно Sparta II, яке РФ використовувала для військових операцій. Зокрема – для перевезення зброї із Сирії для ймовірного використання у війні проти України.