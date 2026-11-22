Незважаючи на сильний дощ, у суботу тисячі людей пройшли маршем центром Лісабона, протестуючи проти стрімкого зростання вартості життя, поглиблення житлової кризи та низьких заробітних плат.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Організатор акції – CGTP, найбільша профспілкова федерація Португалії, – закликала до підвищення заробітної плати та пенсій, зниження цін на товари та послуги першої необхідності, а також до вжиття заходів щодо стримування витрат на житло.

CGTP повідомила, що кількість учасників акції сягнула "багатьох тисяч", коли демонстранти з парасолями та в пончо з капюшонами пройшли двома головними проспектами Лісабона. Поліція не надала оцінок щодо кількості учасників.

"Ми працюємо більше, маємо більше витрат і не маємо грошей на повсякденне життя", – сказав 44-річний робітник заводу Мануель Гомес, стверджуючи, що політика правоцентристського уряду лише погіршила ситуацію.

"Наші зарплати низькі, ціни на дизельне паливо та бензин постійно зростають, так само як і витрати на житло та все інше. Ми маємо це змінити", – сказав Гомес.

За даними Євростату, середній річний заробіток у Португалії у 2025 році був на 37 % нижчим за середній показник по Європейському Союзу. У жовтні інфляція сягнула 3,8 %, що було спричинено зростанням цін на продукти харчування та енергоносії на тлі триваючих напружень на Близькому Сході.

Португалія також бореться з однією з найгостріших у Європі криз доступності житла. Ціни на житло з 2017 року зросли більш ніж удвічі, а орендна плата за новими договорами майже подвоїлася, що особливо боляче вдарило по молодому поколінню.

66-річний Луїс Руссо, пенсіонер-ІТ-фахівець, заявив, що бере участь у демонстрації, щоб вимагати "підвищення заробітної плати та пенсій і виступити проти спекуляцій на ринку оренди житла", звинувачуючи уряд у тому, що той служить "великим інтересам", а не простим людям.

Ця акція протесту відбулася після кількох тижнів заворушень, зокрема наметних таборів активістів за доступне житло в Лісабоні та Порту, і припадає на час широкої хвилі демонстрацій по всій Європі, пов’язаних із вартістю життя та житлом.

Нагадаємо, у багатьох містах Франції, на заклик профспілок та "жовтих жилетів", у суботу, 21 листопада, знову відбулися протести – кількість учасників демонстрацій продовжує зменшуватися.

Нагадаємо, пізно ввечері 31 жовтня у німецькому Франкфурті невідомі в масках розграбували щонайменше два магазини після того, як десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці найбільших міст Німеччини, вимагаючи кращої освіти та зниження вартості життя.