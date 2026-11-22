Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс відкинув твердження про нібито причетність Литви до атаки безпілотників у Калінінградській області Росії у суботу.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Будріс наголосив, що Литва ніколи не давала дозволу на використання свого повітряного простору для атак на цілі на території Російської Федерації.

"МЗС Литви категорично заперечує неправдиві твердження, що поширюються в соціальних мережах, щодо нібито причетності Литви до атаки безпілотника на Калінінградську область Російської Федерації", – написав він.

"Республіка Литва ніколи не давала дозволу на використання свого повітряного простору для атак на цілі на території Російської Федерації, зокрема й у цьому випадку", – додав литовський міністр.

У суботу, 21 листопада, у російських Telegram-каналах з’явилася інформація про повітряну тривогу в Калінінградській області. У деяких повідомленнях стверджувалося, що підозрілий безпілотник нібито наближався до російського регіону з боку Литви.

ВПС Литви заявили при цьому, що не фіксували жодного безпілотника.

За даними Telegram-каналу Exilenova+, у Балтійську Калінінградської області зафіксовано активність російських засобів протиповітряної оборони. Автори каналу припускають, що метою атаки є портова інфраструктура Балтійська. За попередньою інформацією, безпілотники прямували в цьому напрямку ще вранці – їх помітили над Фінською затокою, стверджує канал. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі порту.

Нагадаємо, у суботу вранці, 21 листопада, фінська Армія оборони виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах.

Український експерт розповів, що безпілотник уразив судно Sparta II, яке РФ використовувала для військових операцій. Зокрема – для перевезення зброї із Сирії для ймовірного використання у війні проти України.