Президент США Дональд Трамп опублікував у Truth Social серію фотографій зі свого нещодавнього візиту до Китаю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На одній із них видно американського президента разом із правителем Росії Владіміром Путіним. Фотографію підписано: "Мій друг".

Трамп також назвав Путіна своїм другом, коли зустрівся з ним у четвер на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співтовариства (АТЕС) у китайському Шеньчжені.

Опубліковану в суботу Трампом ілюстрацію, на якій зображено його зустріч із Путіним, поширив на своїй сторінці і представник російського правителя Кирил Дмитрієв.

Трамп також опублікував у своєму профілі в соцмережі, зокрема, зображення, на якому його вітає лідер Китаю Сі Цзіньпін. Воно також супроводжувалося підписом "Друзі".

Серед опублікованих зображень є також порівняння фотографії Йосипа Сталіна, Франкліна Делано Рузвельта та Вінстона Черчилля з Тегеранської конференції та фотографії, на якій зображені Трамп, Путін і Сі. Ілюстрацію підписано: "Великі держави. 1945, 2026".

Тут американський президент допустив неточність, оскільки зустріч у Тегерані відбулася не в 1945 році, а раніше – у 1943-му.

У п’ятницю американський президент заявив, що очільник Кремля запевняв його, що хоче завершити війну з Україною дипломатичним шляхом, а також сказав, що Путіну "зараз доводиться нелегко" через війну, яку він розпочав проти України.

Варто зауважити, що напередодні спецпредставник Трампа Джаред Кушнер заявив, що США вдалося домогтися від РФ готовності розглядати концепцію, за якою будь-яка угода про гарантії безпеки для України ґрунтуватиметься на механізмі, подібному до 5-ї статті НАТО.

Втім, президент Володимир Зеленський заявив, що він не впевнений, що в України та США однакове бачення того, що стоїть за фразою "гарантії безпеки як у статті 5 НАТО".