Азов у ​​фокусі уваги: ​​як підтримка ЄС допоможе регіону вирішити свої проблеми

Тривожна ситуація в Азовському морі вже стала об'єктом уваги Євросоюзу. ЄС розглядає виділення фінансової допомоги на підтримку Маріуполя і Бердянська на суму близько 50 млн євро.

Не залишився осторонь і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Ми виділяємо додаткові кошти для фінансування проектів відновлення економіки і вирішення соціальних проблем Азовського регіону.

До 200 млн євро на інфраструктуру

Обсяг додаткового цільового фінансування може бути близько 100-200 млн євро – це значною мірою залежатиме від проектів, які будуть запропоновані відповідними міністерствами або міською владою. Ці кошти у вигляді кредитів будуть спрямовані на відновлення інфраструктури Приазов'я – як транспортної, так і соціальної.

Наразі вже розпочато підготовку техніко-економічних обґрунтувань проектів у галузі дорожньої інфраструктури.

Варто зазначити, що одночасно Єврокомісія виділяє 5 млн євро у вигляді грантів на підготовку технічної документації цих проектів – це дозволить максимально ефективно використовувати кредити і прискорити підготовку проектів.

Останнє особливо важливо, оскільки, за нашими правилами, фінансування ЄІБ не може перевищувати 50% від суми проекту.

Частину муніципалітетам необхідно або брати зі своїх бюджетів, або ж залучати кошти інших фінансових організацій (таких як ЄБРР чи Світового банку). Технічна допомога ЄС має допомогти підготувати якісні пропозиції.

Ми розуміємо, що регіон у складній ситуації і допомога потрібна вже сьогодні. Перший ознайомчий візит представників євроструктур, в тому числі нашого керівника офісу в Україні, до регіону відбувся в лютому, а сьогодні ми вже обговорюємо з урядом України пропозиції конкретних проектів в різних сферах.

Транспорт, соціальна сфера і екологія

Наш підхід полягає в тому, щоб у комплексі розглядати можливе рішення гострих завдань у регіоні в різних сферах – від великих інфраструктурних проектів по ремонту і модернізації доріг і залізничних колій до соціальної сфери і кредитування малого і середнього бізнесу.

Це дасть можливість відремонтувати дороги, модернізувати школи і лікарні – в такому випадку одержувачем цих коштів будуть муніципальна влада або ж державні компанії ("Укрзалізниця" і "Укравтодор"). У проектах соціальної спрямованості і муніципальної інфраструктури нашим партнером є Міністерство регіонального розвитку, в проектах транспортного сполучення – Мінінфраструктури.

Особливу увагу ми плануємо приділити проблемі транспортного сполучення і певної ізольованості регіону.

Як відомо, основні транспортні артерії, що зв'язували Маріуполь і Бердянськ з іншими регіонами, йшли через Донецьк, і сьогодні той шлях недоступний. Альтернативні шляхи сполучення перебувають в незадовільному стані і вимагають істотних вкладень.

Аналогічно в минулому найближчим аеропортом для регіону був Донецький. Сьогодні найближчий аеропорт знаходиться в Запоріжжі, однак дорога туди в такому стані, що шлях у 200 км забирає 4 години... До того ж у складній ситуації опинилися порти в Маріуполі і Бердянську, які несуть великі збитки у зв'язку з ситуацією в Керченській протоці. Відсутність ефективного сполучення ізолює регіон від решти країни, що негативно впливає і на економіку, і на психологічний стан його жителів.

Істотне навантаження має і соціальна сфера – саме цей регіон прийняв найбільшу кількість переселенців.

Тому ми плануємо використовувати досвід нашої успішної програми з ранньої відбудови, що діє на Донбасі, і розширити географію її проектів і на Азовський регіон. В рамках цієї програми ми приділимо особливу увагу стану місцевих шкіл і медичних установ.

Водночас ми хочемо підтримати малий і середній бізнес у регіоні, пропонуючи пільгові кредити за посередництва місцевих банків. Ми вже успішно реалізуємо таку програму кредитування через банки-партнери в різних регіонах України і впевнені, що ця програма зараз буде дуже доречна в Азовському регіоні.

І звичайно ж, для нас дуже важливим є питання екології – нам відомо, що це дуже велика проблема для регіону. Хоча ми не обмежуємо те, який обсяг наших коштів має бути спрямований на екологічні програми, загалом чверть наших кредитів, а це близько 10 млрд євро в рік, йдуть на захист довкілля.

У цій ситуації наші проекти можуть стати поштовхом до модернізації природоохоронних технологій і підходів у регіоні. Тому ми з особливою увагою поставимося до екологічних проектів, якщо такі надійдуть.

Мій привід для оптимізму

Ми розуміємо, що перед регіоном стоять серйозні виклики, і без допомоги міжнародних фінансових організацій впоратися з ними буде складно. Ми, як банк Євросоюзу, бачимо сьогодні своє завдання в тому, щоби максимально оперативно перейти до здійснення конкретних проектів.

Ми розраховуємо, що відповідні міністерства і відомства зможуть почати прийом конкурсних заявок вже в найближчі кілька місяців. А загалом термін дії програми, за нашими оцінками, може скласти не менше трьох років.

Безумовно, ми розуміємо, що ця допомога не здатна вирішити всі проблеми регіону – хоча б тому, що обов'язковою умовою їх вирішення є припинення агресії проти України. Водночас модернізація інфраструктури має підвищити рівень життя в регіоні, зробити його привабливим для бізнесу.

Іншими словами – максимально скоротити розрив у можливостях для жителів Приазов'я і решти України.

Наскільки такий план можливо реалізувати? Відповім так: події останніх місяців додали нам оптимізму.

Півроку тому в інтерв'ю ЄвроПравді я озвучив проблему, що значна частина коштів, які банк виділяє на підтримку України, не використовується і лише мертвим вантажем лежить на рахунках.

Станом на зараз обсяг невикористаних коштів складає 3,5 млрд євро. Величезна сума, особливо з огляду на те, що наш загальний портфель проектів в Україні – 5,8 млрд євро.

Виходить, що країна не може освоїти понад 60% нашої допомоги – і це в ситуації, коли ці гроші вкрай необхідні для запуску української економіки.

Однак події останніх місяців налаштовують оптимістично. Зусилля Міністерства фінансів дозволили зрушити цю проблему з мертвої точки. Я хочу окремо підкреслити безпосередню роль в цьому міністра Маркарової, яка особисто приділила увагу проблемі затримок з використанням наших коштів.

І це дає нам підстави сподіватися, що ці прорахунки будуть враховані при реалізації нашого "азовського пакету", і разом з іншими фінансовими організаціями, а також за прямої підтримки ЄС нам вдасться поліпшити умови життя у прифронтовому Приазов'ї.

Автор: Вазіл Худак,

віце-президент Європейського інвестиційного банку