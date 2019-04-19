Азов у фокусі уваги: як підтримка ЄС допоможе регіону вирішити свої проблеми
Тривожна ситуація в Азовському морі вже стала об'єктом уваги Євросоюзу. ЄС розглядає виділення фінансової допомоги на підтримку Маріуполя і Бердянська на суму близько 50 млн євро.
Не залишився осторонь і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Ми виділяємо додаткові кошти для фінансування проектів відновлення економіки і вирішення соціальних проблем Азовського регіону.
До 200 млн євро на інфраструктуру
Обсяг додаткового цільового фінансування може бути близько 100-200 млн євро – це значною мірою залежатиме від проектів, які будуть запропоновані відповідними міністерствами або міською владою. Ці кошти у вигляді кредитів будуть спрямовані на відновлення інфраструктури Приазов'я – як транспортної, так і соціальної.
Наразі вже розпочато підготовку техніко-економічних обґрунтувань проектів у галузі дорожньої інфраструктури.
Варто зазначити, що одночасно Єврокомісія виділяє 5 млн євро у вигляді грантів на підготовку технічної документації цих проектів – це дозволить максимально ефективно використовувати кредити і прискорити підготовку проектів.
Останнє особливо важливо, оскільки, за нашими правилами, фінансування ЄІБ не може перевищувати 50% від суми проекту.
Частину муніципалітетам необхідно або брати зі своїх бюджетів, або ж залучати кошти інших фінансових організацій (таких як ЄБРР чи Світового банку). Технічна допомога ЄС має допомогти підготувати якісні пропозиції.
Ми розуміємо, що регіон у складній ситуації і допомога потрібна вже сьогодні. Перший ознайомчий візит представників євроструктур, в тому числі нашого керівника офісу в Україні, до регіону відбувся в лютому, а сьогодні ми вже обговорюємо з урядом України пропозиції конкретних проектів в різних сферах.
Транспорт, соціальна сфера і екологія
Наш підхід полягає в тому, щоб у комплексі розглядати можливе рішення гострих завдань у регіоні в різних сферах – від великих інфраструктурних проектів по ремонту і модернізації доріг і залізничних колій до соціальної сфери і кредитування малого і середнього бізнесу.
Це дасть можливість відремонтувати дороги, модернізувати школи і лікарні – в такому випадку одержувачем цих коштів будуть муніципальна влада або ж державні компанії ("Укрзалізниця" і "Укравтодор"). У проектах соціальної спрямованості і муніципальної інфраструктури нашим партнером є Міністерство регіонального розвитку, в проектах транспортного сполучення – Мінінфраструктури.
Особливу увагу ми плануємо приділити проблемі транспортного сполучення і певної ізольованості регіону.
Як відомо, основні транспортні артерії, що зв'язували Маріуполь і Бердянськ з іншими регіонами, йшли через Донецьк, і сьогодні той шлях недоступний. Альтернативні шляхи сполучення перебувають в незадовільному стані і вимагають істотних вкладень.
Аналогічно в минулому найближчим аеропортом для регіону був Донецький. Сьогодні найближчий аеропорт знаходиться в Запоріжжі, однак дорога туди в такому стані, що шлях у 200 км забирає 4 години... До того ж у складній ситуації опинилися порти в Маріуполі і Бердянську, які несуть великі збитки у зв'язку з ситуацією в Керченській протоці. Відсутність ефективного сполучення ізолює регіон від решти країни, що негативно впливає і на економіку, і на психологічний стан його жителів.
Істотне навантаження має і соціальна сфера – саме цей регіон прийняв найбільшу кількість переселенців.
Тому ми плануємо використовувати досвід нашої успішної програми з ранньої відбудови, що діє на Донбасі, і розширити географію її проектів і на Азовський регіон. В рамках цієї програми ми приділимо особливу увагу стану місцевих шкіл і медичних установ.
Водночас ми хочемо підтримати малий і середній бізнес у регіоні, пропонуючи пільгові кредити за посередництва місцевих банків. Ми вже успішно реалізуємо таку програму кредитування через банки-партнери в різних регіонах України і впевнені, що ця програма зараз буде дуже доречна в Азовському регіоні.
І звичайно ж, для нас дуже важливим є питання екології – нам відомо, що це дуже велика проблема для регіону. Хоча ми не обмежуємо те, який обсяг наших коштів має бути спрямований на екологічні програми, загалом чверть наших кредитів, а це близько 10 млрд євро в рік, йдуть на захист довкілля.
У цій ситуації наші проекти можуть стати поштовхом до модернізації природоохоронних технологій і підходів у регіоні. Тому ми з особливою увагою поставимося до екологічних проектів, якщо такі надійдуть.
Мій привід для оптимізму
Ми розуміємо, що перед регіоном стоять серйозні виклики, і без допомоги міжнародних фінансових організацій впоратися з ними буде складно. Ми, як банк Євросоюзу, бачимо сьогодні своє завдання в тому, щоби максимально оперативно перейти до здійснення конкретних проектів.
Ми розраховуємо, що відповідні міністерства і відомства зможуть почати прийом конкурсних заявок вже в найближчі кілька місяців. А загалом термін дії програми, за нашими оцінками, може скласти не менше трьох років.
Безумовно, ми розуміємо, що ця допомога не здатна вирішити всі проблеми регіону – хоча б тому, що обов'язковою умовою їх вирішення є припинення агресії проти України. Водночас модернізація інфраструктури має підвищити рівень життя в регіоні, зробити його привабливим для бізнесу.
Іншими словами – максимально скоротити розрив у можливостях для жителів Приазов'я і решти України.
Наскільки такий план можливо реалізувати? Відповім так: події останніх місяців додали нам оптимізму.
Півроку тому в інтерв'ю ЄвроПравді я озвучив проблему, що значна частина коштів, які банк виділяє на підтримку України, не використовується і лише мертвим вантажем лежить на рахунках.
Станом на зараз обсяг невикористаних коштів складає 3,5 млрд євро. Величезна сума, особливо з огляду на те, що наш загальний портфель проектів в Україні – 5,8 млрд євро.
Виходить, що країна не може освоїти понад 60% нашої допомоги – і це в ситуації, коли ці гроші вкрай необхідні для запуску української економіки.
Однак події останніх місяців налаштовують оптимістично. Зусилля Міністерства фінансів дозволили зрушити цю проблему з мертвої точки. Я хочу окремо підкреслити безпосередню роль в цьому міністра Маркарової, яка особисто приділила увагу проблемі затримок з використанням наших коштів.
І це дає нам підстави сподіватися, що ці прорахунки будуть враховані при реалізації нашого "азовського пакету", і разом з іншими фінансовими організаціями, а також за прямої підтримки ЄС нам вдасться поліпшити умови життя у прифронтовому Приазов'ї.
Автор: Вазіл Худак,
віце-президент Європейського інвестиційного банку