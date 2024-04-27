Лувр допустив, що "Мону Лізу" можуть перемістити

"Мона Ліза", найвідоміший у світі портрет, може отримати окрему кімнату в Луврі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила президентка музею Лоранс де Кар телеканалу France Inter, її цитує The Guardian.

Де Кар зауважила, що такий крок подарував би відвідувачам, багато з яких відвідують Лувр лише заради відомої картини, кращий досвід.

"Завжди розчаровує, коли ви не надаєте відвідувачам найкраще можливе сприйняття, і це стосується "Мони Лізи". Сьогодні мені здається необхідним краще рішення", – сказала де Кар.

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Вона повідомила, що Лувр обговорював можливі рішення з міністерством культури.

Лувр, найпопулярніший музей світу, минулого року прийняв близько 9 мільйонів відвідувачів. 80% із них – 20 тисяч людей на день – прагнули передусім побачити загадкову усмішку "Мони Лізи".

"Мона Ліза" висить у найбільшому залі Лувру Salle des États, за захисною скляною вітриною, але шедевр Леонардо да Вінчі тут не єдиний.

Разом із ним тут експонують роботи венеційських майстрів 16-го століття, а в іншому кінці кімнати висить найбільша картина Лувру, "Весілля в Кані" Паоло Веронезе.

У січні "Мона Ліза" стала мішенню двох екологічних протестувальників, які облили портрет супом, закликаючи до "здорової та стійкої їжі". Картина, яка була за куленепробивним склом, не постраждала.

А раніше у картину кинув торт відвідувач на інвалідному візку.