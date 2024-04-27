BBC: Британським військам можуть доручити доставку допомоги в сектор Гази

Британським військовим можуть доручити доставляти гуманітану допомогу в Газу з морського пірсу, який зараз будують американські війська.

Про це стало відомо ВВС, повідомляє "Європейська правда".

США заявили, що жодні американські війська не вийдуть на узбережжя сектора Гази, і що "третя сторона" буде вести вантажівки вздовж плавучої дамби на берег.

Британія розглядає можливість доручити це британським військам, коли коридор допомоги відкриється наступного місяця.

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Жодного рішення ще не прийнято, і пропозиція ще не надійшла до прем’єр-міністра Ріші Сунака, розповіли джерела у британському уряді.

Можлива роль британських сил передбачає, що вони виганятимуть вантажівки з десантних човнів на тимчасову дамбу та доставлятимуть допомогу до безпечного району розподілу на березі.

Незважаючи на те, що для захисту союзницьких сил як на березі, так і на суші будуть докладені величезні зусилля, британські війська потенційно зіткнуться з вищим ризиком нападу з боку ХАМАС та інших збройних груп.

Офіційні особи з оборонного сектора США підтвердили, що американський військовий корабель почав роботу з будівництва великого плавучого пірсу.

Допомога доставлятиметься на пірс з Кіпру на великих кораблях, а потім перевантажуватиметься у вантажівки та менші десантні човни. Посадовці сказали, що плавуча дамба буде "кілька сотень метрів завдовжки" і буде міцно закріплена на піску.

Вони висловили надію, що новий морський коридор, який вони називають операцією Joint Logistics Over-the-Shore (JLOTS), зрештою забезпечить доставку до 150 вантажівок на день.

Британія вже надає матеріально-технічну підтримку для будівництва пірсу, включаючи корабель Королівського флоту, на якому є місце для сотень солдатів і матросів США, що працюють над проєктом.

Крім того, британські військові були розміщені в Центральному командуванні США у Флориді та на Кіпрі, де допомогу перевірятимуть перед відправленням до Гази.

Гідрографічне управління Великої Британії також поділилося зі США аналізом берегової лінії Гази, щоб допомогти у будівництві пірсу.

Європейський Союз 26 квітня оголосив про збільшення фінансування для гуманітарної допомоги палестинському населенню на 68 мільйонів євро у відповідь на погіршення ситуації в секторі Гази.

Оголошення Єврокомісії з’явилось після рішення деяких європейських країн, зокрема Німеччини, відновити співпрацю з Близькосхідним агентством ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР).