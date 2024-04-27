ЄС вимагає від Росії скасувати "зовнішнє управління" щодо "дочок" компаній Євросоюзу

У Євросоюзі вимагають від Росії скасувати рішення, яким російські дочірні компанії італійської водонагрівальної компанії Ariston і німецького виробника побутової техніки BSH Hausgeraete були передані під "тимчасове зовнішнє управління".

Про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС, опублікованій в суботу, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із заявою, Росія продовжує вживати заходи проти компаній ЄС, які працюють у країні.

"Ці заходи, спрямовані проти законної економічної діяльності, є ще одним доказом нехтування Росією міжнародним правом і правилами. Росія підтверджує, що діє непередбачувано також і в економічному полі, і створила бізнес-клімат, який є свавільним і ворожим щодо іноземних інвесторів", – сказано у заяві.

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Європейський Союз закликає Росію скасувати ці заходи та шукати прийнятні рішення з європейськими компаніями, на які вони спрямовані.

Напередодні глава Кремля Владімір Путін підписав указ про передачу в тимчасове управління АТ "Газпром побутові системи" 100% російських дочірніх організацій Ariston Holding і BSH Hausgerate.

Йдеться про частки в ТОВ "Арістон Термо Русь" та ТОВ "БСГ Побутові прилади".

Нагадаємо, ЄС почав роботу над наступним, чотирнадцятим пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Обмеження мають стосуватися нафтових танкерів або "тіньового флоту", які транспортують російську нафту, незважаючи на санкції, які перешкоджають цьому.