ЄС вимагає від Росії скасувати "зовнішнє управління" щодо "дочок" компаній Євросоюзу
У Євросоюзі вимагають від Росії скасувати рішення, яким російські дочірні компанії італійської водонагрівальної компанії Ariston і німецького виробника побутової техніки BSH Hausgeraete були передані під "тимчасове зовнішнє управління".
Про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС, опублікованій в суботу, повідомляє "Європейська правда".
Згідно із заявою, Росія продовжує вживати заходи проти компаній ЄС, які працюють у країні.
"Ці заходи, спрямовані проти законної економічної діяльності, є ще одним доказом нехтування Росією міжнародним правом і правилами. Росія підтверджує, що діє непередбачувано також і в економічному полі, і створила бізнес-клімат, який є свавільним і ворожим щодо іноземних інвесторів", – сказано у заяві.
Європейський Союз закликає Росію скасувати ці заходи та шукати прийнятні рішення з європейськими компаніями, на які вони спрямовані.
Напередодні глава Кремля Владімір Путін підписав указ про передачу в тимчасове управління АТ "Газпром побутові системи" 100% російських дочірніх організацій Ariston Holding і BSH Hausgerate.
Йдеться про частки в ТОВ "Арістон Термо Русь" та ТОВ "БСГ Побутові прилади".
Нагадаємо, ЄС почав роботу над наступним, чотирнадцятим пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.
Обмеження мають стосуватися нафтових танкерів або "тіньового флоту", які транспортують російську нафту, незважаючи на санкції, які перешкоджають цьому.