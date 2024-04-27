У Норвегії туриста, який відвідував норвезький арктичний архіпелаг Шпіцберген, оштрафували на понад $1100 за надмірне наближення до моржа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Наближатися до дикої природи на Шпіцбергені так, щоб її турбувати, є протизаконним.

Інцидент стався неподалік від Лонг'їра, найпівнічнішого населеного пункту світу.

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Про інцидент місцева влада довідалась від представників громадськості, які побачили чоловіка, що вийшов на крижину, аби підійти до тварини.

фото офісу губернатора шпіцбергена

Закон про навколишнє середовище Шпіцбергена передбачає, що весь рух на архіпелазі має відбуватися таким чином, щоб не турбувати місцеву дику природу, зокрема білих ведмедів, тюленів, китів, північних оленів і песців.

Губернатор закликав усіх людей, які відвідують архіпелаг, триматися на достатній відстані від моржів, щоб їх не турбували, та щоб уникнути небезпеки для людей.

Прокурор поліції Магнус Ріндал Фредріксен повідомив BBC, що за деякими частинами інциденту спостерігали кілька співробітників губернатора.

Туриста-порушника, який є громадянином Польщі, доставили до офісу губернатора і сплатив штраф.

У поліції вважають, що турист це зробив, бо шукав "хорошу картинку".

Весна та літо популярні серед туристів на Шпіцбергені, у цей час багато хто відвідує майже незайманий архіпелаг.

Моржі на Шпіцбергені стали охоронятися в 1952 році, коли стало ясно, що їх залишилося лише кілька сотень після більш ніж трьох століть комерційної експлуатації.

Популяція моржів зростає після введення заходів, але цей вид залишається в норвезькому Національному червоному списку.

Через занепокоєння щодо впливу туризму та зміни клімату уряд Норвегії оголосив про більш жорсткі правила, які набудуть чинності наступного року, які включають заборону наближатися до моржа на ближче за 150 метрів.

Раніше "ЄП" розповідала, як в англійському місті Скарборо влада скасувала новорічний феєрверк, щоб не турбувати моржа.

А поліція Данії під час пандемії коронавірусу звинуватила у порушенні обмежень на публічні зібрання 17 "моржів", які зібралися на озері для зимового купання.