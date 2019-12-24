Зраду не відрізнити від перемоги: що здобув Київ на міжнародному фронті у 2019 році

Хто став найбільшим другом та "недругом" України? І яку подію експерти назвали одночасно поразкою та успіхом української зовнішньої політики?

Відповіді на ці питання дало експертне опитування Ради зовнішньої політики "Українська призма", проведене 9-17 грудня.

А головне – опитування показало, що поляризація українського соціуму та травматизованість суспільства позначилися й на оцінках здобутків і провалів у зовнішній політиці України.

Причини для песимізму

Вочевидь, найбільш контроверсійною виявилась оцінка нещодавнього "нормандського саміту" в Парижі.

Щодо саміту було чимало як позитивних, так і негативних очікувань. Його результати опитані експерти здебільшого вважають успіхом (29%), проте є й ті, хто вважає саміт провалом року – 9%. Таким чином,

"нормандський саміт" водночас потрапляє і до п’ятірки найгучніших перемог, і до найбільш прикрих поразок української дипломатії.

Провал переговорів у Мінську, а відтак і невиконання рішень саміту, яке стало очевидним вже після опитування, ймовірно, скоротило б кількість тих, хто вважає саміт досягненням, і збільшило б табір тих, хто вважає його невдачею.

Головні провали зовнішньої політики України у 2019 році

Ще більшим провалом експерти вважають те, що Україна не спромоглася уникнути втягування у гучний скандал із Дональдом Трампом, який вже охрестили "Україногейтом". Так вважають 40% опитаних. 13% навіть назвали ситуацією найбільшим провалом "п’ятирічки".

Понад половина експертів також вважають, що зовнішня політика щодо США не зовсім або повністю не відповідає їхнім очікуванням. Тож не дивно, що, на думку експертів, серед завдань зовнішньої політики України американський напрям має бути серед пріоритетів. Так вважають 20% опитаних.

Песимісти також дорікають, що впродовж року Україна не завадила поверненню Росії до ПАРЄ (13%), не спромоглася зупинити будівництво "Північного потоку" і не уникла розпаду проукраїнської коаліції у світі.

Серед головних поразок впродовж останніх п'яти років – продовження війни з Росією та невигідні Україні Мінські домовленості, брак помітного поступу на євроатлантичному напрямі та погіршення відносин із сусідами.

Окремо експерти згадали про те, що на міжнародній арені втратило свою гостроту питання повернення Україні Криму.

Підстави для оптимізму

Разом з тим, є певні підстави й для оптимізму.

По-перше, лише впродовж останнього року до числа здобутків можна віднести перемоги України у міжнародних судах (так вважають 18% опитаних експертів). По-друге, збережено режим санкцій (17% вважають це перемогою року і приблизно така ж кількість – 16% – перемогою останніх п’яти років).

Зрештою, звільнено частину українських полонених (9%), хоча цей процес ще вкрай далекий від завершення.

Чимало українських здобутків пов’язані з Євросоюзом.

Головні досягнення зовнішньої політики України у 2019 році

Безперечними перемогами останніх п’яти років 26% опитаних вважають набуття чинності Угодою про асоціацію, а 24% – безвіз з ЄС.

На думку переважної більшості опитаних (73%), зовнішня політика України щодо ЄС повністю або частково відповідає їхнім очікуванням.

Представництво України в ЄС експерти віднесли до п’ятірки тих, які найбільш продуктивні у представленні та захисті інтересів України за кордоном.

65% вважають ЄС регіоном, найбільш перспективним для просування інтересів України, а виконання Угоди про асоціацію та європейську інтеграцію віднесли до числа пріоритетних напрямів 38% і 23% відповідно.

Вірні друзі та затяті супротивники



Не стало сюрпризом, що серед найбільш вороже налаштованих до України держав 99% опитаних назвали Росію. Чимало тих, хто незадоволений українською політикою стосовно Росії – 59%, – вважають, що зовнішня політика щодо РФ не зовсім відповідає або й цілком не відповідає їхнім очікуванням.

Природно також те, що 86% експертів вважають протидію російській агресії пріоритетом на наступний рік.

З чималим відривом на другій позиції серед вороже налаштованих держав опинилася Угорщина (64% опитаних). Примітно, що Угорщина посідає другу позицію у цьому негативному рейтингу вже другий рік поспіль.

Третю та четверту сходинки серед найбільш ворожих Україні держав зайняли близькі до РФ Білорусь та Сербія. Схоже, українські експерти мало вірять у "слов’янську дружбу".

Несподіванкою стало те, що на п’ятій позиції серед "ворожих" держав опинилася Франція (ще торік цю сходинку ділили Австрія та КНДР).

Найбільш дружні до України держави

Напевне, українські експерти не оцінили "флірту" президента Макрона з російським візаві Путіним.

Як і минулого року, п’ятірку найбільш дружніх до України держав очолила Литва (її назвали 78% експертів, що надавали свої варіанти дружніх держав).

Увійшли до п’ятірки також Канада, Польща, США та Естонія.

Зміни у порівнянні з минулим роком є, але незначні.

До п’ятірки повернулась Польща, і це можна пояснити поступом у двосторонньому діалозі, а вибула – Велика Британія, що не дивно на тлі внутрішніх клопотів на Альбіоні та Brexit.

На чому зосередитися?

На думку експертів, найбільше ефективній зовнішній політиці України заважають відсутність стратегічного бачення в цій сфері (81%), брак уваги до кадрового питання (61%), недостатня координація між органами державної влади (44%).

Звісно, понад половина опитаних (51%) також вважає, що ефективності шкодить і зовнішня агресія з боку Росії, проте, як бачимо, більшість проблем криється у самій Україні

А отже, й ключ до успіху української дипломатії – у Києві.

Автор: Сергій Герасимчук,

експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"