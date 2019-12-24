"Зраду" не отличить от "перемоги": чего достиг Киев на международном фронте в 2019 году

Кто стал самым большим другом и "недругом" Украины? И какое событие эксперты назвали одновременно и поражением, и успехом украинской внешней политики?

Ответы на эти вопросы дал экспертный опрос Совета внешней политики "Украинская призма", проведенный 9-17 декабря.

А главное – опрос показал, что поляризация украинского социума и травматизованность общества отразились и на оценках достижений и провалов во внешней политике Украины.

Причины для пессимизма

Очевидно, самой противоречивой оказалась оценка недавнего "нормандского саммита" в Париже.

От саммита было немало как положительных, так и отрицательных ожиданий. Его результаты опрошенные эксперты в большинстве своем считают успехом (29%), однако есть и те, кто считает саммит провалом года – 9%. Таким образом,

"нормандский саммит" одновременно попадает и в пятерку самых громких побед, и в топ самых досадных поражений украинской дипломатии.

Провал переговоров в Минске, а значит, и невыполнение решений саммита, которое стало очевидным уже после опроса, вероятно, сократило бы количество тех, кто считает саммит достижением, и увеличило бы лагерь тех, кто считает его неудачей.

Главные провалы внешней политики Украины

в 2019 году

Еще большим провалом эксперты считают то, что Украина не смогла избежать втягивания в громкий скандал с Дональдом Трампом, который уже окрестили "Украиногейтом". Так считают 40% опрошенных. 13% даже назвали ситуацией крупнейшим провалом "пятилетки".

Более половины экспертов также считают, что внешняя политика в отношении США не совсем или полностью не соответствует их ожиданиям. Неудивительно, что, по мнению экспертов, среди задач внешней политики Украины американское направление должно быть среди приоритетов. Так считают 20% опрошенных.

Пессимисты также напоминают, что в течение года Украина не помешала возвращению России в ПАСЕ (13%), не смогла остановить строительство "Северного потока" и не избежала распада проукраинской коалиции в мире.

Среди главных поражений на протяжении последних пяти лет – продолжение войны с Россией и невыгодные Украине Минские договоренности, отсутствие заметного прогресса на евроатлантическом направлении и ухудшение отношений с соседями.

Отдельно эксперты вспомнили о том, что на международной арене утратил свою остроту вопрос возврата Украине Крыма.

Основания для оптимизма

Вместе с тем, есть определенные основания и для оптимизма.

Во-первых, только за последний год к числу достижений можно отнести победы Украины в международных судах (так считают 18% опрошенных экспертов). Во-вторых, сохраняется режим санкций (17% считают это победой года и примерно такое же количество – 16% – победой последних пяти лет).

В конце концов, освобождена часть украинских пленных (9%), хотя этот процесс еще очень далек от завершения.

Немало украинских достижений связаны с Евросоюзом.

Бесспорными победами последних пяти лет 26% опрошенных считают вступления в силу Соглашения об ассоциации, а 24% – безвиз с ЕС.

Главные достижения внешней политики Украины

в 2019 году

По мнению подавляющего большинства опрошенных (73%), внешняя политика Украины в отношении ЕС полностью или частично соответствует их ожиданиям.

Представительство Украины в ЕС эксперты отнесли в пятерку тех, которые были наиболее продуктивны в представлении и защите интересов Украины за рубежом.

65% считают ЕС регионом, наиболее перспективным для продвижения интересов Украины, а выполнение Соглашения об ассоциации и европейской интеграции отнесли к числу приоритетных направлений 38% и 23% соответственно.

Верные друзья и заклятые противники

Не стало сюрпризом то, что среди наиболее враждебно настроенных к Украине государств 99% опрошенных назвали Россию. Немало тех, кто недоволен украинской политикой в ​​отношении России – 59%, – считают, что внешняя политика в отношении РФ не совсем соответствует или даже полностью не соответствует их ожиданиям.

Естественно и то, что 86% экспертов считают противодействие российской агрессии приоритетом на следующий год.

С большим отрывом на второй позиции среди враждебно настроенных государств оказалась Венгрия (64% опрошенных). Примечательно, что Венгрия занимает вторую позицию в этом негативном рейтинге уже второй год подряд.

Третью и четвертую строчки среди наиболее враждебных Украине государств заняли близкие к РФ Беларусь и Сербия. Похоже, украинские эксперты мало верят в "славянскую дружбу".

Неожиданностью стало то, что на пятой позиции оказалась Франция (еще в прошлом году ее делили Австрия и КНДР).

Наиболее дружественные Украине государства

Наверное, украинские эксперты не оценили "флирта" президента Макрона с российским коллегой Путиным.

Как и в прошлом году, пятерку наиболее дружественных Украине государств возглавила Литва (78%). За ней идут Канада, Польша, США и Эстония.

Изменения по сравнению с прошлым годом оказались незначительными. В пятерку вернулась Польша, и это можно объяснить шагом в двустороннем диалоге, а выбыла Великобритания, что неудивительно на фоне внутренних проблем на Альбионе и Brexit.

На чем сосредоточиться?

По мнению экспертов, больше всего эффективной внешней политике Украины мешают отсутствие стратегического видения в этой сфере (81%), недостаточное внимание к кадровому вопросу (61%), нехватка координации между органами государственной власти (44%).

Конечно, более половины опрошенных (51%) также считает, что эффективности вредит и внешняя агрессия со стороны России, однако, как видим, большинство проблем кроется в самой Украине.

А значит, и ключ к успеху украинской дипломатии находится в Киеве.

Автор: Сергей Герасимчук,

эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"