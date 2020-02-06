СОТ не повірив російській пропаганді: як Україна виграла торговий арбітраж

Вперше за багато років новини зі Світової організації торгівлі (СОТ) виявилися позитивними для України.

Апеляційний орган задовольнив скаргу України на програне рішення у справі, що стосується введеної РФ заборони на експорт українських вагонів та залізничного обладнання.

Чим важлива ця перемога?

Варто згадати, що з 2015 року СОТ розглядала декілька скарг за суперечками між Україною та РФ, у трьох з яких були винесені рішення. Проте всі вони виявилися не на нашу користь.

У двох програних справах Україна подала апеляцію, проте в одній (щодо захисних заходів проти російської аміачної селітри) програла і її. Наразі в цій справі триває арбітраж, який має визначити, в який термін Україна має усунути порушення.

З усіх цих справ програш щодо обмежень для залізничного обладнання був найдивнішим. Адже під час його розгляду переважна більшість експертів прогнозували українцям перемогу.

Суть цієї суперечки – відмова РФ в експорті української продукції. Москва мотивувала це тим, що, мовляв через політичну ситуацію російські фахівці з акредитації не могли безпечно відвідувати Україну.

Це давало Москві відразу два козирі.

Вони обмежували український експорт, а ще тисли на Київ, щоб той більше не зупиняв росіян на кордоні.

Саме тому рішення СОТ було шоком для багатьох. За великим рахунком експерти Світової організації торгівлі погодилися з аргументами російської пропаганди – і це було дуже тривожним дзвоником для Києва.

Проте й рішення подавати на апеляцію було досить непростим для Києва. Адже суперечки у СОТ – досить недешева справа, вона потребує залучення профільних юристів, як правило – іноземних.

Своєю чергою використання бюджетних коштів (тим більше – без проведення тендерів) у ситуації, коли виграш дуже не очевидний, виглядало досить небезпечним для профільних чиновників – в українських політичних реаліях їх могли звинуватити у "розтраті".

Як наслідок, в уряді (ще попередньому) прийняли компромісне рішення. Апеляцію подали, проте юристів не залучали протягом більшої частини розгляду справи, справляючись власними силами. Такий крок видавався надзвичайно небезпечним, адже суттєво зменшував наші шанси на перемогу.

Втім, Мінекономіки вдалося зробити справжнє диво – виграти апеляцію у РФ у такій вкрай несприятливій ситуації.

"Усі вимоги Росії Апеляційний орган СОТ відхилив. Натомість апеляційні вимоги України задоволені (за винятком однієї). Це велика сатисфакція для нас… Те, що на стадії апеляції ми мінімізували залучення зовнішніх юристів, було правильним рішенням – ми і гроші зекономили, і акценти правильно розставили", – пише торговий представник України Тарас Качка.

Єдина позиція, де Україна отримала відмову – апеляція не погодилася з нашим твердженням, що ця заборона була частиною систематичних дій РФ із витіснення українського експорту.

Які наслідки матиме рішення для України?

Перш за все, РФ має у технічно можливий термін скасувати свої заборони. Якщо вона відмовиться це робити добровільно – СОТ надішле вимогу, де зазначить максимальний строк усунення порушення.

А у разі невиконання й цього припису Україна отримає право вводити обмеження проти РФ у відповідь без загрози бути покараною.

Традиційно цей захід вважається досить потужним. Як зазначають юристи з міжнародного торговельного права, навіть такі економічні гіганти, як США та Китай, все ж виконують рішення СОТ – адже їх ігнорування вийде дорожче.

Проте чи спрацює ця логіка в даному випадку? Зовсім не факт.

Адже існує ризик, що після накладання торговельних заборон щодо російського імпорту Києву буде досить складно знайти товарну позицію, де можна ввести такі ефективні обмеження проти РФ без шкоди для вітчизняної економіки. А передати право накласти обмеження на РФ якійсь іншій державі ми не можемо за правилами СОТ.

І це створює певну проблему.

Невідомо також, чи готова нова українська влада до введення чергових обмежень проти РФ. Тим більше, у ситуації, коли вона прагне швидких результатів, а якщо це не виходить – надає перевагу політиці компромісів із Кремлем.

Ще одна проблема – це рішення може стати останнім успіхом України у СОТ.

Адже рішення США блокувати призначення нових суддів арбітражу зробило неможливим розгляд нових апеляцій.

Тому Україні варто найактивніше втрутитися у переговорний процес щодо створення у СОТ аналогу органу з апеляції, які має замінити заблокований.

До речі, це розуміють і в уряді. "Нам потрібно рятувати Апеляційний орган СОТ. Ми будемо за це боротися", – пише Тарас Качка.

Як мінімум, цей крок матиме довгостроковий успіх. Адже тривалий час Київ мав погану репутацію у СОТ – такого собі постійного порушника.

Тепер ми отримали шанс змінити своє реноме – і це довгострокова інвестиція, яка обов’язково має себе виправдати.

Останнє має суттєво допомогти Україні і в торговельних відносинах з іншими країнами, адже наша робота у СОТ не обмежується відносинами з Росією.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"