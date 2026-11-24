Російський військовий корабель підозрюють у заглушенні сигналів GPS 140 літаків, зокрема рейсів British Airways, Ryanair та EasyJet.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Sun.

Російський військовий корабель перебував неподалік узбережжя Великої Британії 9 листопада. За оцінками експертів, через нього сигнал GPS втратили приблизно 140 рейсів різних авіаліній.

Джерело атаки було локалізовано приблизно за 190 миль від британського узбережжя, де якраз і рухався Північним морем російський військовий корабель. Експерти попередили: якщо буде встановлено, що очільник Кремля Владімір Путін несе відповідальність за цю гібридну атаку, це стане ознакою серйозної ескалації.

Нагадаємо, у суботу, 21 листопада, фінська Армія оборони виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах.

Український експерт розповів, що безпілотник уразив судно Sparta II, яке РФ використовувала для військових операцій. Зокрема – для перевезення зброї із Сирії для ймовірного використання у війні проти України.