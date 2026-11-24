Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що сподівається і надалі допомагати Україні гуманітарно, але не підтримує включення її фінансування у семирічний бюджет Європейського союзу.

Про це Мадяр сказав під час пресконференції у Берегово 24 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Петер Мадяр заявив, що не може підтримати зобов’язання ЄС фінансувати Україну в довгостроковому бюджеті Союзу на 2028-2034 роки.

"Угорщина перейняла від попередньої влади бюджет з великим дефіцитом. Тож не може прийняти семирічний бюджет ЄС, пов’язаний з Україною. Хоч ми бачимо, що Україна потребує великих фінансів, щоб рятувати людські життя", – сказав угорський прем’єр-міністр.

За словами Мадяр, Угорщина з початку війни підтримує Україну гуманітарно і продовжить це робити і надалі.

"Від початку війни Угорщина підтримує гуманітарними засобами Україну, ви і надалі можете розраховувати на нас. Ми хотіли б мати свободу в ЄС, що, якщо ми допомагаємо, то допомагаємо так, як вважаємо за потрібне", – сказав Петер Мадяр.

Раніше повідомлялося, що Петер Мадяр вважає, що фінансування для України на наступний рік не має бути прив’язне до схвалення бюджету ЄС, а Угорщина надаватиме Києву гуманітарну допомогу.

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти німецький канцлер Фрідріх Мерц поставив підтримку Німеччиною бюджету ЄС на 2028-2034 роки в залежність від згоди всіх країн Євросоюзу фінансувати Україну, яка зіткнулася з дефіцитом у 70 млрд євро 2027 року.