Через неодноразові порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами, в уряді Австрії презентували загальнодержавну стратегію захисту, яка почне діяти з 2027 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ORF.

Зокрема, у міністерстві внутрішніх справ Австрії створять "Центр моніторингу дронів", а з 2027 року також будуть доступні дві нові системи захисту від безпілотників. Також оператори об’єктів критичної інфраструктури отримають можливість самостійно збивати дрони.

Нова загальнодержавна система захисту від дронів має охоплювати профілактику, регулювання, виявлення, оцінку ситуації, захист і реагування, а також супутні комунікаційні заходи.

Серед іншого, підприємства критичної інфраструктури повинні мати можливість самостійно ліквідовувати дрони, наприклад, за допомогою електронних заходів. Щоб впровадити такі зміни, австрійський уряд повинен прийняти поправку до Закону про телекомунікації. В уряді очікують, що цю поправку приймуть наступного року.

Нагадаємо, 20 листопада під час масованої атаки РФ на Україну польський повітряний простір порушили три російські ракети.

У зв’язку з цим НАТО передає у розпорядження Польщі один літак раннього попередження про загрози після інциденту з російськими ракетами у повітряному просторі країни.