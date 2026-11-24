Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, під час свого візиту на Закарпаття 24 листопада, оголосив, що обговорив з президентом України Володимиром Зеленським розширення прав нацменшин.

Про це Мадяр оголосив на пресконференції у Берегово, пише "Європейська правда".

Петер Мадяр заявив про значний прогрес у домовленостях з українською стороною щодо десяти питань, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини в Україні.

"Зокрема, йдеться про використання національних символів. Україна рухається до Євросоюзу, а там абсолютно нормально, що нацменшини можуть використовувати на національних святах свій прапор, або можуть спілкуватися у лікарнях чи домах престарілих своєю мовою, або ж послухати нею екскурсію", – сказав Мадяр.

За словами угорського прем’єр-міністра, Україна зобов’язалася пришвидшитись і впровадити ці права до кінця червня 2027 року. Наразі дорожня карта процесу розширення ЄС щодо України визначає термін виконання цих та низки інших зобов'язань до кінця 2027 року.

Нагадаємо, 24 листопада Мадяр перебуває з першим візитом в Україні як прем’єр-міністр Угорщини.

Тут прем’єр-міністр Угорщини оголосив про пакет допомоги для Закарпатської області, до якого увійшли, зокрема медичне обладнання, генератори та транспортні засоби.

Більше про це читайте у статті: Не тільки про Закарпаття. Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС