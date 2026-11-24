Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, під час свого візиту на Закарпаття 24 листопада, заявив, що очікує повернення на замок у Мукачеві угорського турула, якого у 2022 році змінили та тризуб.

Про це Мадяр оголосив на пресконференції у Берегово, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Угорщини зазначив, що повернення турула на бастіон замку коштуватиме недорого, але це буде важливим жестом.

"Я надіюся, що птах турул, який є дуже важливим символом, повернеться до Мукачівського замку. Я надіюся, що він займе місце, яке займав протягом століть. Це не коштує багато грошей, але є великим жестом", – зазначив Мадяр.

Звернемо увагу, що рішення про заміну фігури турула на замку "Паланок" на тризуб ухвалила Мукачівська міська рада. Наразі невідомо, як центральна влада може змінити це рішення.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у жовтні 2022 року викликав тимчасового повіреного у справах України у зв’язку з рішенням Мукачівської міської ради напередодні провести демонтаж з бастіону "Паланку" орла-турула і замінити його на тризуб.

Також, під час візиту на Закарпаття, Петер Мадяр заявив – він чекає, що Україна виконає домовленості щодо меншин на пів року раніше за попередній план.