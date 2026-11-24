Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Ужгороді провів зустріч з угорською колегою Анітою Орбан.

Про це Сибіга написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Український міністр заявив, що вівторок – це справді історичний день для відносин між Україною та Угорщиною.

За його словами, що саміт президента Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Петера Мадяра в Україні "відкрив новий розділ і дозволив досягти суттєвого прогресу з усіх питань нашого порядку денного – від двостороннього діалогу до прав національних меншин та вступу України до ЄС".

"У мене відбулася плідна зустріч із моєю подругою та колегою Анітою Орбан. Ми обговорили конкретні кроки щодо наповнення нашої співпраці взаємовигідним змістом та узгодили графік майбутніх двосторонніх зустрічей", – зазначив він.

Він подякував за конструктивну взаємодію, а також додав, що Україна, як і раніше, відкрита для співпраці.

Раніше Зеленський розповів про підсумки своєї зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, яка відбулась у вівторок в Ужгороді.

Раніше Мадяр відзначив "нову історію" у побудові відносин між Україною та Угорщиною.

Крім того, прем’єр-міністр Угорщини оголосив про пакет допомоги для Закарпатської області, до якого увійшли, зокрема медичне обладнання, генератори та транспортні засоби.