Американський президент Дональд Трамп заявив, що війна в Україні не зачіпає США, натомість Вашингтон "добре заробляє", продаючи озброєння для потреб українських військових.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, пише "Європейська правда".

На слова журналістки про те, що українська сторона занепокоєна зустрічами президента США з правителем РФ Владіміром Путіним, зокрема тим, що вони можуть схвалити рішення про завершення війни без її участі, Трамп відповів: "Я б цього не зробив".

Після цього він додав, що президент України та глава Кремля "ненавидять один одного".

"Послухайте, їм треба знайти спільну мову. Ці двоє ненавидять одне одного, але їм треба знайти спільну мову. Тож я ладнаю з обома – це дуже різні люди", – сказав Трамп.

Президент США заявив, що російсько-українська війна – це "ганьба" і "сумно", однак вона не впливає на Сполучені Штати. Натомість, за словами Трампа, Вашингтон отримує "повну ціну", продаючи американське озброєння союзникам, які передають його Україні.

"Насправді, можна сказати, що ми отримуємо повну ціну. Ми не надаємо знижок. Тож можна сказати, що ми на цьому добре заробляємо", – зазначив глава Білого дому, додавши, що "не хоче цього".

Трамп також сказав, що українці "чудово воюють", використовуючи американську зброю.

"Вони воюють, бо хтось має використовувати це обладнання. У нас найкраще обладнання у світі. Хтось має ним користуватися", – заявив він.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп у четвер провів зустріч із лідером Росії Владіміром Путіним на саміті АТЕС у Шеньчжені, яка тривала близько 40 хвилин.

Пізніше у четвер Трамп і Путін візьмуть участь у тристоронній зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Раніше глава українського МЗС Андрій Сибіга висловив сподівання, що на зустрічі Трампа, Путіна і Сі Вашингтон і Пекін використають свій вплив, щоб домогтись припинення війни.