Закриття Британії: як Лондон мінятиме свою імміграційну політику

Як остаточне завершення процесу виходу Великої Британії з ЄС вплине на її імміграційну політику?

Наразі це одне з ключових питань, навколо яких дискутують Лондон та Брюссель. Більш того - узгодження того, як і хто матиме право на в’їзд до Великої Британії визначатиме подальшу економічну та соціальну політику Лондона в його взаємовідносинах зі світом.

Отже, що зміниться і що Британія волітиме залишити без змін?

Кого Британія чекає до себе?

Майбутні перспективи іммігрантів до Великої Британії були окреслені ще в лютому 2020 року, після того як міністр внутрішніх справ Пріті Пател оголосила про нову імміграційну систему.

Точніше - форма залишається та сама, змінився лише зміст. Основною метою британської влади наразі є боротьба з напливом дешевої робочої сили до країни, і саме тому нині робиться ставка на висококваліфікованих робітників.

Нові правила запрацюють вже з 1 січня 2021 року, коли й завершиться перехідний період та законодавство ЄС втратить дію на території Сполученого Королівства.

Відтоді настане кінець і вільному переміщенню людей – одному з принципів, на якому створювався європейський проєкт після Другої світової війни. Також Пател оголосила в лютому про те, що нові правила повернуть суспільну довіру та контроль над кордонами держави.

Детальніше про те, що ж зміниться для тих, хто прагне працювати чи навчатися в Британії можна сказати наступне.

Мешканці ЄС та поза ним будуть відтепер зрівняні в правах, а пріоритетними групами іммігрантів стали науковці та інженери.

Кожен іммігрант має довести здібності, здобувши відповідну кількість балів, максимум 70. Основними факторами для отримання візи є знання англійської мови та наявність пропозиції на роботу від "підтвердженого роботодавця" разом з "достатнім рівнем вмінь".

Втім, для того щоб набрати 70 балів, необхідних для британської візи, додатково треба підтвердити річний рівень зарплати не нижче 25 тис. 600 фунтів. При цьому це - вже знижена Дорадчим Міграційним Комітетом сума, оскільки попередня складала 30 тис. фунтів.

Сприятливою умовою також є наявність докторського ступеня (кандидата наук) в точних та природничих науках.

Оновлені липневі вимоги роблять виняток для представників медичної сфери та освіти – вони зможуть отримати 20 балів і з нижчим заробітком, маючи при цьому принаймні 20 тис. 480 фунтів оплати своєї роботи.

Майже як в Австралії

Британські політики, працюючи над новою формою взаємодії зі світом взяли за основу досвід Австралії, хоч подібні системи функціонують і в інших країнах Співдружності, зокрема, в Канаді та Новій Зеландії.

Щоправда, австралійські норми варіюються залежно від штату, а тут маємо централізовану систему.

Ще одна принципова різниця - в Австралії багато залежить від віку іммігрантів – якщо вам 25-33 роки, то отримуєте автоматично 30 балів з можливих 65. На противагу Австралії в Британії визначальним фактором надання візи залишається оцінка роботодавця – саме від його рішення більшою мірою залежить позитивний результат.

Загальні умови для різних категорій громадян, які прагнуть відвідати Британію, виглядатимуть з січня 2021 року наступним чином. Мешканцям ЄС та резидентам безвізових країн не потрібна віза до Британії на випадок візиту строком до 6 місяців, окрім навчання та роботи.

Решті необхідно заповнювати заявку онлайн та звертатися до візових центрів, щоб створити біометричні документи.

Громадяни Австралії, Канади, Нової Зеландії, Південної Кореї, Сингапуру, США та Японії, які мають біометричний паспорт, не проходять паспортний контроль під час прибуття до Британії. Таке право може зберегтися і відносно мешканців Євросоюзу, проте це питання ще перебуває на стадії обговорення.

Перебуваючи вже на території Британії, громадяни Євросоюзу підтверджують свої права на певні соціальні можливості та послуги, зокрема, медичні за допомогою відповідних онлайн-сервісів. Решта мають підтверджувати такі речі друкованими завіреними документами.

Громадяни ЄС, що мешкають в Британії, до 31 грудня 2020 року мають право податися на програму EU Settlement Scheme. Згідно з нею, біля 3,2 мільйони громадян ЄС, які нині працюють в Британії, зможуть залишитися працювати й надалі.

Дедлайном для цих речей визначено 30 червня 2021 року. Лише до цієї дати британські роботодавці мають право приймати їхні документи як діючі на території країни.

Роботодавці, зацікавлені в висококваліфікованій робочій силі, виступають спонсорами пришвидшеного прибуття мігрантів строком до 2 місяців.

Згодом обіцяють зменшити час на узгодження документів.

Всі візи поділено на 4 рівні, які відповідають їх значимості. Це візи для сезонних робітників, студентів, кваліфікованих робітників та висококваліфікованих робітників, які раніше називалися в категорії Exceptional Talent, а з лютого 2020 року - Global Talent Visa.

Влітку 2021 року буде впроваджено нові правила для отримання навчальної візи для того, щоб найкращі спеціалісти з усього світу могли реалізуватися саме в Британії.

Однак нові правила окрім більшої націленості на окремі групи іммігрантів викликані й поточними питаннями, що турбують не лише Британію, але й увесь світ – це боротьба з пандемією коронавірусу. І тут ми підходимо до того факту, що Пріті Пател 13 липня оголосила про впровадження швидкої пропускної системи для медичного персоналу, хоча доглядальниці не входять до цього переліку.

Для цієї соціальної категорії рішення щодо візи буде скорочене до 3 тижнів.

Що це змінить для українців

В українському випадку запровадження змін до британського імміграційного законодавства ускладнить і без того жорсткий візовий режим з Лондоном.

Ситуація з отриманням візи Сполученого Королівства нагадує ще той квест, адже за відсутності консула українцям необхідно подавати документи до візового центру, а обробляється заявка в Польщі, де для цього є всі умови.

Такий стан справ викликає певного роду обурення, коли навіть перекладачам – людям, які мають бездоганно знати англійську, можуть відмовити у візі.

Зважаючи на вимоги щодо наявності високотехнологічних навичок та вмінь, зросте попит на тренінги, онлайн-курси та інші речі, які можуть підтвердити рівень знань апліканта. До того ж наявність паспорта країни-члена ЄС навряд чи врятує ситуацію, і навіть наявність "генеалогії до королеви Вікторії" буде недостатньо, щоб офіційно працювати чи навчатися в Британії.

Але це точно не зменшить проблему куплених угорських, румунських чи польських паспортів, що надавали певні преференції українцям, які їхали працювати до Британії. Як бачимо, це комплексне питання потребує додаткової уваги як українського МЗС, так і правоохоронних органів.

Щоправда, тут треба уточнити за групи, яких зміни торкнуться швидше за всіх.

Це українські студенти, які навчаються в Британії, робітники, що працюють в промисловості та на будівництві, співробітники компаній, що працюють з британськими фірмами.

До цього варто додати ще фактор пандемії коронавірусу, коли питання продовження навчання для іноземних студентів залишається актуальним, хоч британська влада й запевнила про відсутність обмежень в’їзду до країни іноземних студентів.

Як наслідок, варто відзначити, що впровадження змін британського міграційного законодавства пов’язане з процесами виходу держави з ЄС, прагненням мати за основу суто технократичний підхід у відборі тих іноземців, які матимуть право працювати та навчатися у Великій Британії.

Автор: Єгор Брайлян,

історик, редактор Toynbee Prize Foundation