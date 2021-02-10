Україна - кандидат на вступ до НАТО. Що це означає?
Середа, 10 лютого 2021, 19:40
Україна є кандидатом на вступ до НАТО. Це підтвердив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час візиту прем'єра Шмигалі до Брюсселя.
Україна є кандидатом на вступ до НАТО. Це підтвердив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час візиту прем'єра Шмигалі до Брюсселя.
Ба більше, генсек впевнений, що ця мета є реальною!
Але є реформи, на проведення яких чекає Альянс.
Деталі – у нашому відео.
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