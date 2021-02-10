Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Украина - кандидат на вступление в НАТО. Что это значит?

Среда, 10 февраля 2021, 19:40

Україна є кандидатом на вступ до НАТО. Це підтвердив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час візиту прем'єра Шмигалі до Брюсселя.
Ба більше, генсек впевнений, що ця мета є реальною!

Але є реформи, на проведення яких чекає Альянс.

Деталі – у нашому відео.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Украина-НАТО Столтенберг
powered by lun.ua