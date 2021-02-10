Украина - кандидат на вступление в НАТО. Что это значит?

Україна є кандидатом на вступ до НАТО. Це підтвердив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час візиту прем'єра Шмигалі до Брюсселя.

Ба більше, генсек впевнений, що ця мета є реальною!

Але є реформи, на проведення яких чекає Альянс.

Деталі – у нашому відео.