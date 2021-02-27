Допоможіть "Європейській правді" оновитися!

Тиждень тому Європейська правда запустила кампанію на "Спільнокошті".

За цей час нам вдалося зібрати майже 17% від необхідної суми, 37 з 220 тисяч гривень. Це чудовий результат і ми вдячні всім, хто долучився до нього.

Проте цього недостатньо – і ми знову звертаємося до наших читачів та просимо поділитися інформацією про цю кампанію з тими друзями та колегами, яким не байдуже те, що ми робимо. А якщо ви особисто маєте змогу долучитися – наша редакція буде за це особливо вдячна.

Наша сторінка на "Спільнокошті" детально пояснює, чому та з якою метою ми збираємо кошти, але коротко згадаємо про це.

На початку року звернулися до наших читачів із питанням, які зміни вони би хотіли побачити в нашій роботі – і тепер втілюємо ваші побажання. Ви вже могли помітити, що протягом останніх тижнів на "ЄвроПравді" з’явилося чимало відео – "влоги" про найважливіші події, відеоінтерв’ю та репортажі.

Попереду багато інших змін.

Та щоби втілити ці наміри і зробити зміни стійкими, нам потрібна ваша допомога. Гроші, що нам вдасться зібрати, будуть подвоєні фондом "Відродження" і будуть спрямовані на закупівлю техніки, оновлення сайту та зарплатню.

Підтримайте "Європейську правду"!