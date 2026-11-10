Пакет допомоги з Данії, старт імпічменту Гегсета, "політичний в’язень" Орбан: новини дня

В Абу-Дабі відбулися переговори спочатку Україна-США-Європа, потім Україна-США-Росія. Зеленський назвав їх "конструктивними", а Рубіо – "продуктивними".

Український президент сьогодні відвідав Данію. Там оголосили про новий пакет допомоги Україні на понад 640 млн євро, а також додатково 20 млн євро – на енергопідтримку.

Мерц наполягає на тому, щоб усі члени ЄС долучалися до фінансування України. Низка країн Центрально-Східної Європи проти ідеї німецького канцлера, щоб пов’язати ухвалення семирічного бюджету ЄС з підтримкою України.

Тим часом у Німеччині закликали до негайних дій через історично низький рівень запасів газу.

Все важливе і цікаве за вівторок, 10 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Переговори з європейцями в Абу-Дабі

Близько 09:30 за Києвом стало відомо, що Україна розпочала перемовини в ОАЕ з зустрічі з представниками ЄС і НАТО.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф розповів, що метою зустрічі з європейцями була координація зусиль щодо припинення війни та обговорення післявоєнних домовленостей у сфері безпеки, у яких США прагнуть виступити посередником.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас закликала не піддаватися на наративи РФ про те, що вона нібито має занепокоєння з приводу своєї безпеки у контексті врегулювання війни в Україні.

За даними Politico, Сполучені Штати вимагають надати Європі місце за столом переговорів щодо війни в Україні.

На тлі переговорів в Абу-Дабі міністр оборони Британії Вес Стрітінг заявив, що прагне мати більше прямих каналів комунікації з Росією.

Президент Гітанас Науседа вважає, що Європа повинна активніше долучатися до мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни, водночас лідери Європейського Союзу спочатку мають домовитися про те, хто представлятиме ЄС на цих переговорах і за якими принципами.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що не хоче представляти Європу на переговорах із Росією.

Переговори з Росією

Приблизно за годину після повідомлення про старт переговорів з європейцями керівник української переговорної групи Рустем Умєров повідомив про старт переговорів у форматі Україна-США-Росія.

Президент Володимир Зеленський коротко обговорив із делегацією перебіг переговорів в Абу-Дабі і назвав їх "конструктивними".

"Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни", – повідомив Зеленський.

Крім того, обговорювалась необхідність деескалаційних кроків.

Державний секретар США Марко Рубіо каже, що переговори були "продуктивними", але попереду "багато роботи".

"Наша мета – розширити тристоронній формат, щоб за столом переговорів були представлені не лише США, Україна та Росія, а і європейці", – зазначив держсекретар США.

До речі, сьогодні у Парижі він провів зустріч з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

За словами Сибіги, переговори були зосереджені на мирних зусиллях під проводом США, ситуації на полі бою та міжнародних подіях.

Президент США Дональд Трамп вчора, 9 листопада, заявив, що Вашингтон бачить зростаючу готовність до припинення війни Росії в Україні.

Пакет допомоги з Данії на 640 млн євро

У вівторок вдень президент України Володимир Зеленський прибув до Данії.

На тлі його візиту до Копенгагена звезли поліцію з усієї країни, діє заборона дронів.

Під час візиту до Данії Зеленський, окрім зустрічі з прем'єркою Метте Фредеріксен та лідерами Північної Європи, зустрівся з данськими урядовцями та виступив у парламенті.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що їхня країна виділяє Україні пакет військової допомоги на понад 640 млн євро.

За словами Зеленського, у пакет увійдуть передусім кошти на закупівлю дронів – ударних та перехоплювачів, – амуніції для F-16, а також на програму PURL.

Крім того, Данія виділить ще 20 млн євро на підтримку енергетики України.

Данський глава МЗС Ларс Льокке Расмуссен також констатував, що немає жодних ознак, що Путін готовий домовлятися про реальний мир.

В інтерв’ю данській DR Nyheder Зеленський попередив про "дуже небезпечні наслідки", якщо Європа не допомагатиме Україні.

Тим часом Німеччина наполягає на тому, щоб усі країни Євросоюзу долучилися до фінансування України. Країни Центрально-Східної Європи не в захваті від вимог Берліна.

Реакція на ультиматум Мерца

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не приймає ухилення окремих країн ЄС від фінансування України.

За його словами, фінансова підтримка України – є спільним завданням Європейського Союзу.

"Саме так ми завжди це розуміли, саме так ми формували нашу політику щодо України протягом останніх років, і тому питання про те, як ми будемо підтримувати Україну в найближчі роки, у тому числі, якщо буде потреба, фінансово, звичайно ж, має бути розглянуте в контексті цих переговорів щодо бюджету", – заявив німецький канцлер.

Понад половина німців – за підтримку України до кінця війни.

Угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр розкритикував ідею канцлера Німеччини Фрідріха Мерца пов’язати ухвалення семирічного бюджету Європейського Союзу з підтримкою України, заявивши, що це не є правильним підходом.

Як відомо, Німеччина є найбільшим платником внесків до бюджету Європейського Союзу, а Угорщина отримує з бюджету Євросоюзу більше грошей, ніж сама перераховує до нього.

До речі, Угорщина знову не дала "зелене світло" на відкриття кластерів 4 і 5 для України.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив канцлера Німеччини у "шантажі".

"Ми мусимо відповісти на шантаж. Ми маємо таке саме право вето, як і федеральний канцлер Німеччини", – сказав він.

А ще Фіцо розповів про шок від розмови з українським прем’єр-міністром Сергієм Корецьким.

"Я не маю права розголошувати закулісні подробиці і ніколи цього не роблю, але у мене була приватна розмова з прем’єр-міністром України, і я був шокований цією розмовою. Буквально шокований, що стосується війни та подальшого розвитку подій у майбутньому. Більше нічого не скажу і не можу сказати, бо мушу це поважати", – заявив словацький прем’єр.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що угода щодо майбутнього фінансування України не може стати попередньою умовою для ухвалення наступного семирічного бюджету ЄС.

Посилення обороноздатності Європи

У Брюсселі відбулося друге засідання Альянсу дронів Україна-ЄС.

Україна і Польща підписали угоду про робочі групи з питань дронових технологій.

Британія інвестує 90 млн фунтів у дрони та захист підводної інфраструктури, а Греція відкрила командування військових космічних операцій.

В ЄС попередили Starlink про ризик втратити довіру через невиконання контрактів.

У Польщі затримали двох українців за підозрою у шпигунстві і диверсіях на користь РФ.

Європейська комісія готує допомогу Україні через Механізм цивільного захисту ЄС, причому узгодження ведуться на високому рівні.

"Робота ще триває, але зрозуміло одне: ми забезпечуватимемо електропостачання в Україні, роботу лікарень та функціонування життєво необхідних служб. Це вже передбачено нашим планом на цю зиму, про який президентка фон дер Ляєн оголосила в лютому", – сказала речниця Європейської комісії Ева Грнчіржова.

"Нафтогаз" отримає від Нідерландів 23 млн євро на закупівлі газу.

Старт імпічменту Гегсета і Іран

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що поразка республіканців на проміжних виборах не вплине на підхід адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики.

За його словами, Сполучені Штати дотримуватимуться підходу "Америка понад усе" на світовій арені.

У Франції вважають, що Трамп не змінить підхід до торгівлі після виборів.

Після поразки соратників президента США на виборах, у Конгресі ініціювали процедуру імпічменту щодо міністра оборони Піта Гегсета. Президент Сполучених Штатів обіцяє стояти за нього горою.

Гегсет виступив на свій захист на посаді глави Пентагону, а спікер Палати представників Майк Джонсон, який представляє Республіканську партію, назвав спробу імпічменту міністра оборони "політичним ходом".

Понад 70% американців хочуть, що новий Конгрес вжив заходів для припинення війни з Іраном.

До речі, за даними Bloomberg, жоден танкер з російським дизелем так і не дістався до США. Трамп оголошував про ці закупівлі на тлі зростання цін на пальне внаслідок війни проти Ірану.

Державний секретар Марко Рубіо повідомив, що Сполучені Штати поки не планують проводити масштабні бойові операції в Ірані.

Тим часом видання Wall Street Journal повідомляє, що США евакуювали свої літаки з другої британської бази через загрозу з боку Ірану.

Франція погрожує Ірану заходами у відповідь на атаки на холодильники у супермаркетах.

"Політичний в’язень" Орбан

Заступника міністра закордонних справ Польщі Владислава Теофіла Бартошевського звинувачують у майнових злочинах, за які загрожує до 10 років тюрми.

Угорська опозиційна партія "Фідес" включила Арона Орбана, молодшого брата експрем’єра Віктора Орбана, до "списку політичних в’язнів", опублікованого на сайті партії.

На сайті про справу молодшого брата колишнього прем’єр-міністра зазначили таке: "9 листопада 2026 року ÁVH (управління державної безпеки. – Ред.) зробила крок вперед у протистоянні". Лише побіжно згадують, що поліція діяла в рамках "справи про незаконне переправлення людей через кордон".

Масштабне ДТП у Болгарії

У смертельних ДТП у Болгарії через сильний туман зіткнулись 86 транспортних засобів. Загинули 12 осіб.

А у Німеччині загинули четверо підлітків, врізавшись на великій швидкості в дерево.

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Франція виділяє 40 млн євро на ремонту саркофага ЧАЕС після удару російського дрона.

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У Німеччині закликали до негайних дій через історично низький рівень запасів газу.

В Англії школярам заборонять мати при собі мобільні телефони протягом навчального дня.

У німецькій землі домовились про коаліцію без ультраправих, які перемогли на виборах.