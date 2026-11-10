У Польщі кажуть про згоду Пентагону на постійну базу США, але останнє слово за Білим домом

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Пентагон дав попередню згоду на створення в країні постійної американської військової бази, але остаточне рішення має ухвалити Білий дім у грудні.

Про це він повідомив на пресконференції після зустрічі з главою Пентагону Пітом Гегсетом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

За словами Косіняка-Камиша, це була найважливіша на сьогодні його зустріч у Сполучених Штатах. Він наголосив, що Польща є "зразковим" союзником США та їхнім стратегічним партнером.

Міністр зазначив, що першим питанням, яке він обговорив із Гегсетом, стала можливість постійної присутності американських військ у Польщі.

"На моє запитання, як виглядає ситуація з рішенням щодо постійної присутності американських військ, секретар Гегсет відповів: "Усе йде в правильному напрямку". Тобто, як ми це тлумачимо, це означає, що Пентагон дав "зелене світло" на створення постійної бази американських військ у Польщі", – сказав міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Водночас він уточнив, що остаточне рішення залишається за Білим домом і його оголосять у грудні.

За словами польського міністра оборони, створення постійної американської бази потребуватиме від Польщі багатомільярдних інвестицій.

"Це не витрати, а інвестиція в безпеку. Найпотужнішим елементом стримування, а отже, і найдешевшим, є постійна присутність американських військових у Польщі", – наголосив віцепрем'єр.

Ще однією темою переговорів стало використання американських ракет Tomahawk та пускових установок для них. За словами Косіняка-Камиша, у цьому питанні Пентагон також надав позитивну рекомендацію. Остаточне рішення щодо цього питання має ухвалити Конгрес США.

Нагадаємо, 3 червня Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

17 вересня Трамп заявив про досягнення "значного прогресу" на шляху до створення бази армії США в Польщі.

А президент Польщі Кароль Навроцький раніше сказав, що питання щодо створення американської бази в Польщі "вирішено" і що об’єкт матиме назву "Форт Трамп".