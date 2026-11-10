Росія оголосила відповідь Молдові на висилку дипломата через дрон з вибухівкою

У вівторок до МЗС Росії викликали посла Молдови Ліліана Дарія, якому висловили рішучий протест у зв’язку з оголошенням молдовською владою 23 жовтня співробітника посольства Росії в Кишиневі персоною нон грата.

Про це йдеться у заяві на сайті російського міністерства, пише "Європейська правда".

У російському міністерстві вважають, що Кишинів знайшов "формальний привід" для видворення працівника російського посольства, заявивши про виявлення на території Молдови уламків безпілотного літального апарата з вибухівкою.

"Зазначено, що відсутність доказів російського походження згаданого БПЛА свідчить про надуманий характер відповідного рішення, яке стало черговим недружнім кроком Молдови. Його справжня мета – подальше руйнування російсько-молдовських відносин, що мають багатовікову історію", – йдеться у заяві.

Послу Молдови вручили ноту МЗС Росії про те, що російська сторона, виходячи з принципу взаємності, оголошує неприйнятнимф співробітника посольства Молдови в Росії.

Нагадаємо, 23 жовтня Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни дроном, поклавши відповідальність за інцидент на Російську Федерацію.

Після того, як у селі Кіштельниця виявили навантажений вибухівкою дрон, що впав за 100 метрів від житлового будинку, у МЗС Молдови заявили, що оголосять співробітника посольства РФ у Кишиневі персоною нон грата.

Президентка Мая Санду наголосила, що війна, яку "веде Росія, продовжує ставити під загрозу молдован".