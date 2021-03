Жорстка розмова на Алясці: як США та Китаї домовлялися про новий порядок у світі

В Анкориджі, найбільшому місті Аляски, завершилися перемовини США та КНР на високому рівні. Перші після зміни влади у Вашингтоні, а тому особливо важливі.

Ніхто не сподівався, що вона завершиться примиренням цих наддержав - але те, що сталося у п’ятницю, могло здивувати навіть "яструбів". Безпрецедентно жорсткі "напівпублічні" переговори очільників МЗС Штатів та Китаю мають усі підстави увійти у підручники дипломатії.

Тож зустріч в Анкориджі вплине на розвиток не лише двосторонніх відносин, а й світової політики загалом.

Зважаючи на важливість цієї події, "Європейська правда" публікує український переклад статті китайської агенції Nikkei з незначними скороченнями та із розширеними цитатами за відеозаписами цієї зустрічі.

* * * * *

У п’ятницю державний секретар США Ентоні Блінкен та радник з нацбезпеки Джейк Салліван у п’ятницю, 19 березня, завершили дводенні переговори зі своїми китайськими колегами.

"Ми, звичайно ж, знали ще до початку зустрічі, що за низкою питань у нас фундаментальні розбіжності", - сказав Блінкен журналістам, навівши приклад дій Китаю стосовно уйгурів, політику щодо Гонконгу, Тибету, Тайваню та діяльність у кіберпросторі. "І не дивно, що коли ми ясно і напряму підняли ці питання - реакція була захисною", - додав він, згадавши й сфери, де інтереси держав перетинаються - Іран, Північну Корею, Афганістан та боротьбу зі зміною клімату.

Топ-дипломат Китаю Ян Цзечі (він є членом політбюро компартії та за китайською ієрархією має статус вищий за очільника МЗС) своєю чергою назвав діалог "щирим, конструктивним та корисним, попри те, що між сторонами є певні значні розбіжності", і додав що "Китай твердо стоятиме на позиціях захисту своїх національних інтересів, безпеки та інтересів у сфері розвитку".

Але це все пролунало у п’ятницю.

А у четвер, перед початком переговорів, між цими ж політиками відбувся гарячий обмін репліками, який рідко буває у присутності відеокамер.

Достатньо згадати, що вступна промова Яна Цзечі тривала 16 хвилин і 15 секунд - замість запланованих 2 хвилин.

Він говорив так довго, щоби серед іншого ударити по США звинуваченнями у проблем з правами людини. Закінчивши, він з долею співчуття глянув ліворуч - на перекладачку, яка всі 16 хвилин у шаленому темпі робила нотатки.

"Це випробування для перекладача", - сказав англійською Ян Цзечі, сам перекладач у минулому.

Було ясно, що його виступ вийшов далеко за рамки запланованого тексту - і став відповіддю на заяви його американських колег, які відкривали зустріч.

Ентоні Блінкен вписався у погоджений двохвилинний регламент, але був незвично різким. Держсекретар у присутності журналістів попередив, що американська сторона "обговорить глибоку стурбованість діями Китаю, такими як у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, Гонконгу, Тайвані, кібератаки проти США та заходи економічного примусу щодо наших союзників".

"Кожне з цих питань загрожує порядку, заснованому на правилах, який забезпечує стабільність у світі. Тому ми вважаємо, що ці питання - не лише внутрішні справи Китаю, і вважаємо себе зобов’язаними підняти їх тут", - наголосив Блінкен.

Настільки різка тональність держсекретаря США, вочевидь, стала несподіванкою для китайського дипломата, та спонукали його виголосить перед пресою меседжі, які він спершу планував залишити для закритої зустрічі.

До таких, певно, належали і його висловлювання про демократію.

"Багато людей у Сполучених Штатах насправді недостатньо впевнені в американській демократії", - сказав він.

При чому кожна деталь у заяві китайця була зважена.

Коли перекладачка, перекладаючи його промову за нотатками, припустилася помилки і сказала "...у Китаї, згідно з соцопитуваннями, лідери Китаю мають широку підтримку китайського народу...", Ян відразу її виправив, додавши: "американськими соцопитуваннями".

Після цього обмін випадами продовжився. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї, який за протоколом закривав вступну частину зустрічі, у своєму виступі заявив, що нові санкції США, пов’язані з Гонконгом, які Вашингтон оголосив за день до зустрічі дипломатів - "розлютили" китайський народ.

"Це не те, як варто було би вітати своїх гостей, - дорікнув він. - А якщо США вважають, що таким чином можуть створити додаткову перевагу перед Китаєм - то ви прорахувалися"

Ще поки очільник китайського МЗС говорив, Салліван та Блінкен обмінялися якимись записками. А коли після завершення промови китайських дипломатів журналістів попросили залишити приміщення - Блінкен втрутився.

"Секунду! Зачекайте, будь ласка", - звернувся він до співробітників протоколу. А Салліван, що сидів поруч, махнув рукою, запрошуючи журналістів залишитися у кімнаті.

Американці не збиралися залишати останнє слово за Китаєм.

Коли камери знову увімкнулися, Блінкен сказав, певно, найяскравішу річ того дня.

"За мій короткий час на посаді держсекретаря я поспілкувався із сотнею колег з усього світу, а щойно відвідав Японію та Південну Корею. І маю сказати вам: те, що я чую від інших, дуже відрізняється від того, що описали ви.

Я чую про велике задоволення з приводу того, що США повертаються, що ми знову активно взаємодіємо з нашими союзниками і партнерами. А також я чую про глибоку стурбованість з приводу деяких дій китайського уряду - і у нас буде нагода обговорити це, коли ми перейдемо до роботи".

Після цього ЗМІ попросили вийти - та цього разу їх "завернула" китайська сторона. Вони також хотіли лишити останнє слово за собою і вимагали цього від господарів зустрічі.

"Чому США бояться присутності репортерів?" - різко сказав Ян англійською у той час, як на камерах було чути прохання протоколу до журналістів виходити з зали.

"Хіба ви не вірите в демократію? Ви мали б дати Китаю право виступити з двома раундами промови, як це щойно зробили США!", - продовжував він.

