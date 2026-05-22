ЄС тепер може вводити санкції у відповідь на обмеження Іраном руху в Ормузькій протоці

Рада ЄС вирішила розширити сфери застосування санкцій, які спочатку були введені у відповідь на військову підтримку Тегераном війни Росії проти України, – тепер система санкцій також буде спрямована проти причетних до дій та політики Ірану, що загрожують судноплавству на Близькому Сході.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Це рішення є виконанням політичної домовленості, досягнутої міністрами ЄС на засіданні Ради з питань закордонних справ 21 квітня.

Дії Ірану проти суден, що проходять транзитом через Ормузьку протоку, суперечать міжнародному праву, заявили у Раді ЄС. Такі дії порушують встановлені права як на транзит, так і на мирне проходження через міжнародні протоки.

Завдяки зміненій правовій базі ЄС тепер зможе запровадити додаткові обмежувальні заходи у відповідь на дії Ірану, що підривають свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

Такі обмежувальні заходи полягають у обмеженнях на поїздки, а також у заморожуванні активів. Крім того, громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати кошти, фінансові активи або економічні ресурси зазначеним у списку фізичним особам та юридичним особам.

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАТО начебто обговорює можливість надання допомоги суднам у проходженні через заблоковану Ормузьку протоку, якщо цей водний шлях не буде відкрито до початку липня.

17 квітня прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою захисту свободи судноплавства в Ормузькій протоці.